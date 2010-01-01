حضور میلیونی مردم نشانه پشتیبانی عمیق از ولی فقیه بود

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: بار دیگر نغمه جان افزای یا حسین فضای سراسر میهن اسلامی را فرا گرفت و یاوران امام خمینی (ره) در پاسخ به ندای هل من ناصر حسین بن علی (ع) لبیک گویان در اقصی نقاط ایران اسلامی به حمایت از فرزندش برخواستند.

راهپیمایی عظیم و پرجوش و خروش روز چهارشنبه عاشورائیان یادآور عزت و غیرت حسینی و هیبت و شکوه علوی بود که عاشقانه به حمایت جدی و پشتیبانی عمیق از ولی فقیه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله) شتافتند تا به استکبار جهانی و سلطه خبری و رسانه ای او نشان دهند ملت بصیر و بزرگ با تاسی به مقتدای خویش بر پیمان خویش با ولایت مطلقه استوار است و حوادث تلخ و ناگوار روزگار لحظه ای او را از نگاه به آرمانها و دست آوردها و میراث جاودانه امام خمینی (ره) باز نخواهد داشت.

راهپیمایی روز چهارشنبه مظهر پیوند بود، پیوند امام و امت، پیوند بصیرت و شجاعت و حق طلبی و آزاده گی، پیوند دل های پاک و عاشقی که در راه حسین بن علی (ع) از هستی خود می گذرند تا نام و یاد آن چراغ هدایت در غبار کین بدخواهان و انتقام متجاوزان به حقوق ملت کم رنگ نگردد.

مجمع نمایندگان مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی با عرض تسلیت شهادت حضرت علی بن الحسین (ع) به محضر حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و مقام معظم رهبری (مدظله) از حضور عموم ملت شریف ایران در راهپیمایی عاشورائیان و خصوصا مراجع عظام تقلید (حفظهم الله) و مردم مومن و متعهد کریمه اهل بیت (ع) قم متواضعانه تشکر و سپاسگزاری می نماید.

این حرکت عظیم مردمی که بر پایه اعتقادات پاک دینی شکل گرفت نمونه ای است از عمق باورهای دینی ملت ایران که با یاد و نام امام حسین (ع) بزرگترین انقلاب تاریخ معاصر را سامان داد و بر همان بنیان به راه پرشکوه خویش ادامه می دهد.

استکبار جهانی و طراحان توطئه و نفاق جدید بدانند وفاداری ملت ایران به راه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سرمایه عظیم این کشور است که تا ظهور منجی آل محمد (ص) از آن حفاظت و پاسداری خواهد نمود.