به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منصور عظیم‌زاده با رد خبرسازی روزنامه‌های صهیونیستی گفت: پیام تبریک الکترونیکی سال نو میلادی متعلق به فدراسیون فوتبال بصورت اتوماتیک از طریق سیستم اینترنتی به صدها نفر شاغل و فعال در عرصه فوتبال ارسال شده که قبل از ارسال، با دادن برنامه ای به سیستم، ایمیل رسمی فدراسیون فوتبال رژیم غاصب صهیونیستی که در سایت فیفا هم موجود است از لیست این صدها آدرس حذف شده بود.

وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به این مطلب که دارنده یکی از این ایمیلهای شخصی که در حوزه فعالیتهای فیفا نیز است، دارای ملیت صهیونیستی و متعلق به یکی از اشخاص فدراسیون مربوطه بوده، لذا این شائبه و خبرسازی از سوی آنها ایجاد شده که چنین پیام تبریکی از سوی فدراسیون فوتبال برای آنها ارسال شده است که قویا این موضوع تکذیب می شود.

رئیس روابط بین الملل در پایان تاکید کرد: این فدراسیون ضمن تاکید مجدد موضع رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خصوص رژیم اشغالگر قدس هیچ گونه اجازه بهره برداری سیاسی و خبر سازی را نداده و بر آرمان‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب پافشاری می‌کند.