فیلمبرداری "شرط اول" در تهران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "شرط اول" به کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه‌کنند‌گی محمد کمالی‌پور که به احترام ایام سوگواری محرم چند روزی متوقف شده بود از روز گذشته دوباره آغاز شد و امروز در بیمارستانی در خیابان طالقانی با بازی نگار فروزنده و اکبر عبدی ادامه می‌یابد.

این فیلم روایت زندگی فردی به نام بهرام است که در یک حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی می‌شود و با یک معجزه دوباره به زندگی برمی‌گردد. اکبرعبدی، کامبیز دیرباز، الناز شاکردوست، سیروس گرجستانی، نگار فروزنده، پروین قائم مقامی، امیر مهدی‌کیا، فرهاد بشارتی، شهاب عباسی و پریا شمس بازیگران فیلم سینمایی "شرط اول" هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: شهاب عباسی، مدیر فیلمبرداری: افشین علیزاده، مدیرتولید: پیمان جعفری، طراح گریم: مهری شیرازی، صدابردار: وحید سلطانی، طراح صحنه و لباس: سعید اسدی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: حمیدرضا علیپور، منشی صحنه: غزل رشیدی، عکاس: محمد فوقانی، مژده مرادی، روابط عمومی: بهناز شیربانی، تدوین: نازنین مفخم، صداگذاری: رحیمه شجاعی، مدیر تدارکات: فواد بوربور.

فیلمبرداری فیلم سینمایی "شرط اول" که برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود از 12 آبان در تهران آغاز شده، تدوین و صداگذاری همزمان با فیلمبرداری انجام می‌شود.