3 کشته در حمله آمریکا به وزیرستان/ خروج کارمندان سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین ارتش آمریکا به ایالت وزیرستان شمالی پاکستان دست کم 3 شبه نظامی کشته شدند.

بر اساس این گزارش این افراد سرنشینان یک خودرو در منطقه قبیله نشین وزیرستان شمالی بوده اند که با حمله هواپیمای آمریکایی مواجه و کشته شده اند.

واشنگتن اعلام کرده این حمله در راستای عملیات ضد تروریستی ارتش آمریکا در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان است که به ادعای مقامهای آمریکایی بعنوان پایگاه اصلی شبه نظامیان طالبان و شبکه القاعده برای حمله به نیروهای خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

روزنامه تایمز چاپ لندن نیز از خروج کارمندان سازمان ملل از پاکستان در پی کشته شدن شماری از نیروهای فعال این سازمان در این کشور طی خشونتهای سال گذشته میلادی خبر داد.

بر این اساس در سال 2009 میلادی 11 تن از نیروهای سازمان ملل در خشونتهای پاکستان جان باخته اند. این در حالی است که طی همین خشونتها از آغاز عملیات ضدتروریستی ارتش در وزیرستان تا کنون دست کم 500 پاکستانی جان خود را از دست داده اند.

همچنین در آخرین دور از این خشونتها 44 عزادار حسینی در شهر کراچی بدست یک عامل انتحاری به شهادت رسیده و حدود 100 تن از آنان نیز مجروح شدند.

در همین رابطه یک مقام سازمان ملل گفت قرار است حدود 30 درصد از مجموع نیروهای این سازمان در پاکستان که قریب به 250 نفر می شوند، به زودی از این کشور خارج گردند.