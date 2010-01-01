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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

تمدید معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت کارمزد ثبت سفارش

هیئت دولت مصوبه اجرای معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت 10 هزینه کارمزد ثبت سفارش را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 25287/1 مورخ 1/9/1388 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اجرای تصویب‌نامه شماره 123881/ت40591هـ مورخ 22/7/1387 از تاریخ انقضای اعتبار به مدت یک سال تمدید می شود.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های اقتصاد و بازرگانی ابلاغ کرده است.
کد مطلب 1009266

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