تمدید معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت کارمزد ثبت سفارش

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 25287/1 مورخ 1/9/1388 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اجرای تصویبنامه شماره 123881/ت40591هـ مورخ 22/7/1387 از تاریخ انقضای اعتبار به مدت یک سال تمدید می شود.
محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های اقتصاد و بازرگانی ابلاغ کرده است.
هیئت دولت مصوبه اجرای معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت 10 هزینه کارمزد ثبت سفارش را تمدید کرد.
کد مطلب 1009266
نظر شما