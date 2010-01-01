تمدید معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت کارمزد ثبت سفارش

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 25287/1 مورخ 1/9/1388 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اجرای تصویب‌نامه شماره 123881/ت40591هـ مورخ 22/7/1387 از تاریخ انقضای اعتبار به مدت یک سال تمدید می شود.



محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های اقتصاد و بازرگانی ابلاغ کرده است.

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