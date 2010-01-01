حبیب ایلبیگی مدیر روابط عمومی بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: امسال برای نخستین بار در تاریخ جشنواره فیلم فجر پیشفروش بلیتها اینترنتی انجام میشود تا هنرمندان و دانشجویان در فضایی آرام و در زمان و فرصت مناسب بتوانند فیلمها و سینماهای مورد نظرشان را انتخاب کنند.
ایلبیگی گفت: در سالهای گذشته پیشفروش بلیتها به دلیل ازدحام و شلوغی با مشکل همراه بود اما با برنامهریزیهای انجام شده در حال راهاندازی یک سایت هستیم که برنامههای پیشفروش در آن اعلام میشود و هنرمندان و دانشجویان در فرصتی مناسب میتوانند فیلمهایشان را انتخاب کنند.
وی افزود: متقاضیان با دریافت کد رهگیری میتوانند در زمانهایی که اعلام میشود برای دریافت بلیت به سینماها مراجعه کنند، استفاده از اینترنت با توجه به رواج آن در جامعه میتواند باعث صرفهجویی در هزینهها و زمان علاقمندان به دیدن فیلم در جشنواره فیلم فجر شود.
ایلبیگی ادامه داد: برای پیشفروشها تسهیلاتی در نظر گرفته شده که به زودی اعلام میشود، در نظر داریم برای هنرمندان و دانشجویان تسهیلات و امکاناتی فراهم کنیم تا در فضا و شرایط بهتری از فیلمهای بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر استفاده کنند. احتمالا این برنامه از 20 دیماه اجرا میشود.
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