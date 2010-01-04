اهلی کردن 12 گونه گیاه دارویی در کشور/ ایجاد هرباریوم گیاهان دارویی

سیدرضا رزاز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیتهای این مرکز گفت: عمده تحقیقات ما در بخش منابع طبیعی در زمینه گیاهان دارویی است که ایستگاه تحقیقاتی آن در منطقه الموت که مهد گیاهان دارویی در استان است متمرکز شده و طرحهای تحقیقاتی زیادی در زمینه شناسایی گیاهان دارویی در معرض نابودی، اهلی کردن آنها و توصیه آن به کشاورزان منطقه برای کشت و توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

وی تعداد گونه های گیاهان دارویی شناسایی شده در سطح استان را بالغ بر 200 گونه ذکر کرد و اظهار داشت: در این راستا هرباریومی از گیاهان دارویی در مرکز راه اندازی کردیم و در آن ضمن مشخص کردن گونه ها و مکانهای رویش گیاهان موجود در استان، تحقیقاتی بر روی این گیاهان بر اساس اهمیت، اسانس و ماده موثره ای که دارند به ترتیب اولویت در حال انجام است.

هاشمی با تاکید بر اینکه برخی از گیاهان دارویی به ویژه در منطقه الموت از زمان حسن صبا کشت می شده است، اضافه کرد: در بعضی از روستاها کشت گیاهان دارویی از زمانهای بسیار قدیم تاکنون به صورت قدیمی و سنتی رایج بوده است. از آنجا که گیاهان دارویی در شرایط مختلف کشت دارای مواد موثره و اسانس های متفاوتی هستند از این رو طرحها و پروژه هایی در دستور کار قرار دادیم تا با تعیین نوع کشت از نظر ارتفاع کشت، میزان آبیاری و کود، گیاهان دارویی را با حداکثر ماده موثره تولید کنیم.

اهلی کردن گیاهان دارویی

وی به فعالیتهای این بخش در زمینه اهلی کردن گیاهان دارویی اشاره کرد و به مهر گفت: گیاهان دارویی به صورت سنتی کشت می شوند از این رو پژوهشگران این بخش به منظور افزایش ماده موثره این نوع گیاهان، پروژه های تحقیقاتی را اجرایی کردند تا با اهلی کردن این گیاهان و توصیه آن به کشاورزان به بهترین اسانس ها و بیشترین ماده موثره در این گیاهان دست یابند.

هاشمی با اشاره به تعداد گونه های اهلی شده خاطرنشان کرد: از 200 گونه گیاهان دارویی شناسایی شده 12 گونه آن اهلی شده است که برخی از آنها به صورت جوشانده و یا خشک استفاده می شوند و بعضی دیگر نیز در شرکتهای داروسازی طی فرایندهای شیمیایی به دارو تبدیل می شوند.

شناسایی گونه های جدید گیاهان دارویی

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات جنگل و مرتع مرکز تحقیقات کشاورزی استان قزوین به نمونه های گیاهان دارویی در این منطقه اشاره کرد و یادآور شد: گیاه "آویشن" از جمله گیاهان دارویی موجود در منطقه است که برای درمان بیماریهای معده موثر است ضمن آنکه دارای خاصیت آرامش بخش است که پروژه هایی در زمینه شناسایی گونه های جدید، اهلی کردن و تعیین میزان مواد موثره آنها در دستور کار قرار دارد.

وی "مرزه" را از دیگر گونه های منحصر به فرد در منطقه نام برد و به مهر گفت: "مرزه سهندی" که در ارتفاعات "آوج" کشت می شود از گونه های منحصر به فردی است که با طرحهای تحقیقاتی که در این زمینه تعریف شد توانستیم گونه هایی از آن را شناسایی کنیم. مراحل تحقیقاتی این طرحها به پایان رسیده و برای تولید و فراوری معرفی شده است.

به گفته وی این گیاه دارای خاصیت آرام بخشی است.

هاشمی معرفی گونه های سازگار با شرایط زیست محیطی استان را از دیگر اقدامات این بخش دانست و در این باره گفت: در استان قزوین برخی گونه های گیاهان دارویی به صورت دیم کشت می شوند و برخی به صورت آبیاری. از این رو در این پروژه گونه هایی از این گیاهان به کشاورزان معرفی می شوند تا ضمن سازگاری با شرایط آب و هوایی استان بتوانند به صورتهای دیم و آبیاری کشت شوند.