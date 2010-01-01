طرح جامع نقطه اتصال ایران به اروپا 17 سال بلاتکلیف

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهر سرو به عنوان یکی از مهمترین شهرهای استراتژیک، اقتصادی و گردشگری آذربایجان غربی و ایران، امروز در وضعیت غیر قابل قبولی از نظر شهرسازی، مبلمان شهری، مراکز خدماتی و رفاهی و فضای گمرکی قرار دارد که وجود این وضعیت برای شهری که لقب دروازه ورود ایران به اروپا را با خود یدک می کشد، چندان برازنده نیست که این امر لزوم توجه بیشتر مسئولان و مردم جهت رفع کردن نیازهای این شهر مرزی و سرمایه گذاری اقتصادی در این ظرفیت بی بدیل را دو چندان می کند.

همه ساله مسافران و گردشگران داخلی از جای جای کشور با امید خرید لوازم مورد نیاز با قیمتهای مناسب تر راهی شهر ارومیه و بازارچه و کمرگ سرو می شوند اما بعد از گذر از جاده های باریک و پر پیچ خم و با آسفالت نامناسب، عدم وجود امکانات رفاهی، بهداشتی و خدماتی، عدم وجود راهنما و یا بروشور جهت معرفی پتانسیلها و ظرفیتهای گردشگری منطقه، وضعیت نامناسب گمرک و بازارچه مرزی که محدود به چند مغازه فروش لوازم آرایشی و لباس می شود، مواجه می شوند.

با توجه به این نکته که سرو از مبادی مهم ورود و خروج مسافر و گردشگران خارجی به کشور به شمار می رود وجود این مشکلات در کنار اهمیت جذب گردشگر خارجی که خود جای بحث طولانی و جداگانه ای به لحاظ اهمیت دارد نشان دهنده ضرورت لزوم توافق مخالفان طرح جامع شهر سرو و اختصاص اعتبار برای اجرای کامل این طرح است.

طرح جامع شهر سرو در سال 71 به درخواست شهید عطایی استاندار وقت آذربایجان غربی توسط یکی از مهندسان شهرساز استان طراحی و مورد تصویب شورای عالی شهرسازی کشور قرار گرفت که تا کنون به دلیل اختلاف سلیقه ای استانداران و مسئولان محلی تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

به گفته مهندس طراح طرح جامع شهری، اتصال ایران به چهاردهمین نقطه مهم و استراثژیک دنیا واقع در شهر نصیبین استان ماردین کشور ترکیه که تمامی شاهراه های اروپا و همچنین سوریه به این نقطه متصل می شوند، کاهش زمان رسیدن از تهران به مرز ترکیه از طریق سرو به هشت ساعت، جابجایی مسافران عتبات عالیات به کشور سوریه، ایجاد اماکن و محلهای اقامتی برای گردشگران داخلی و خارجی، فعال شدن بازارچه و گمرک مرزی در این شهر از جمله مزیتهای بارزی است که باعث می شد نتوان به راحتی از کنار عدم اجرایی شدن این طرح گذشت.

شهردار سرو نیز معتقد است، ادغام چهار روستای اطراف به شهر سرو با اجرای این طرح جامع و عدم حمایت مالی برخی دستگاه های اجرایی از جمله میراث فرهنگ و گردشگری، اداره راه و ترابری و بانکها جهت ایجاد اماکن رفاهی و خدماتی برای گردشگران مهمترین دلایل عدم اجرای طرح جامع و عقب ماندگی فعلی این شهر به شمار می رود.

ایران با اجرای طرح جامع شهر سرو به شاهراه ارتباطی اروپا متصل می شود

مهندس طراح طرح جامع شهر سرو در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار توجه مسئولان جهت اجرای این طرح شد و بیان داشت: این طرح در واقع یک کار تحقیقی در خصوص موقعیت استراتژیکی شهر سرو و نحوه ارتباط این شهر با کشورهای ترکیه و سوریه است.

سیدفتح الله فواعد مرعشی افزود: براساس بررسی ها و مطالعات انجام یافته، چهاردهمین نقطه استراتژیکی و مهم دنیا از نظر اقتصادی و ارتباطی شهر نصیبین واقع در استان ماردین کشور ترکیه است و اتصال ایران از طریق خطوط ریلی در نظر گرفته شده در طرح جامع شهر سرو از شهر نصیبین می تواند موجبات تحولات اقتصادی شگرفی برای کشور به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه شهر سرو با وجود مرزی بودن صرفا نقش سکونتی در منطقه را ایفا می کند، اظهار داشت: پتانسیل های این شهر در حال هدر رفت است که مسئولان باید برای بهره گیری از پتانسیلهای تجاری، بازرگانی، توریستی و ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشور همجوار و منطقه اجرای طرح جامع این شهر که برای سکونت 25 تا 30 هزار نفر طراحی شده است را در اولویت قرار دهند.

عکس تزئینی است

وی خاطرنشان کرد: طرح جامع شهر سرو در هشت میلیون مترمربع زمین با تاسیسات و خدمات پشتیبانی، خدمات اداری، آموزشی، تفریحی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، آموزشی، نمایشگاهی و تجاری در حوزه شهر طراحی شد که با تعویض استانداران اجرای این طرح به فراموشی سپرده شده است.

مرعشی جابجایی مسافران عتبات عالیات ایران به کشور سوریه از طریق مرز سرو را از دیگر نقاط قوت این طرح عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر این مسافران از طریق مرز بازرگان به کشور ترکیه وارد و بعد از طی مسافت طولانی بیش از دو روز با اتوبوس به کشور مقصد می رسند که می توان ضمن ایجاد امکانات مورد نیاز در سرو، طی این مسیر طاقت فرسا برای مسافران کوتاهتر کرد.

شهردار سرو: طرح جامع مصوب شهر سرو بازنگری می شود

شهردار سرو در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه ادغام چهار روستای چهار کند، بهیک نوجوان، کورآباد و روستای سرو و عدم همخوانی خیابانها و کوچه ها با طبیعت منطقه را از دلایل عدم اجرایی شدن طرح جامع شهر سرو عنوان کرد.

سید قضافی امینی از تغییر کاربری بلوار امام خمینی(ره) این شهر به عنوان خیابان اصلی که تمامی نمایندگان دستگاه های اجرایی در آن ساکن هستند، در قالب این طرح انتقاد کرد و بیان داشت: اجرای این امر مستلزم پرداخت اعتبارات زیاد و تحمل هزینه های هنگفت توسط شهرداری و دستگاه هاست.

وی با اعلام اینکه در سال جاری یک میلیارد و 340 میلیون ریال اعتبار برای اصلاح طرح جامع شهر سرو از سوی استانداری آذربایجان غربی اختصاص یافته است، گفت: در این راستا عملیات نقشه برداری هوایی به اتمام رسیده و امیدواریم تا پایان سال جاری ایرادات وارده بر طرح اصلاح و جهت اجرا آماده شود.

شهرداری سرو اعتباری برای اجرای طرح جامع این شهر ندارد

شهردار سرو با اشاره به تصویب قانون جدید تجمیع عوارض که تبدیل به نیم درصد ارزش افزوده شده است، اظهار داشت: با تصویب این قانون شهرداری سرو حتی قادر به پرداخت حقوق کارگران خود نیست و توانایی پرداخت اعتبار سهم شهرداری جهت اجرای این طرح را ندارد.

امینی خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان غربی نیز به تعهدات خود در خصوص پرداخت اعتبار مصوب جهت ایجاد پارک، نمازخانه و سرویس های بهداشتی در سطح شهر عمل نکرده است.

به هر حال تعلل در اجرای طرح جامع شهر مرزی سرو مساوی با از دست دادن فرصتهای اقتصادی، گردشگری و سیاسی برای استان و کشور است که این امر لزوم توجه مسئولان دستگاه های اجرایی استانی و کشوری به احیای این شهر مرزی را بیش از پیش می کند.