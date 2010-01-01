ترورهای کردستان ریشه در کشورهای افغانستان و پاکستان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه پرس تی وی شامگاه چهارشنبه در گزارشی مستند و با گفتگو با عاملین ترور دو تن از روحانیون برجسته اهل سنت در کردستان پرداخت و در این گزارش اعلام کرد که عاملین ترورهای دهه پایانی ماه مبارک رمضان که منجر به شهادت دو تن از علمای استان شد توسط گروههای تروریستی در کشورهای افغانستان و پاکستان مورد حمایت قرار می گرفتند.

در این گزارش که علاوه بر مصاحبه با کارشناسان با تروریستهای سلفی نیز گفتگو شده بود به بیان جزئیات و چگونگی ترور ماموستا برهان عالی، امام جمعه مسجد قبای بهاران و ماموستا محمد شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری پرداخت و اعلام شد که گروه تروریست سلفی از سوی جریانهایی در کشورهای پاکستان، افغانستان و عراق مورد حمایتهای گسترده مالی قرار گرفته و آموزشهای لازم نیز به آنها داده می شد.

یکی از سردسته های این گروه تروریستی در این گزارش اعلام کرد: که دلیل اصلی آنها برای ترور ماموستا برهان عالی امام جمعه مسجد قبای بهاران مخالفتهای صریح وی با گروههای سلفی بوده و افزود: ما چندین بار تلاش کردیم که به گونه ای وی را بترسانیم که از این سخنرانیها در نمازهای جمعه انجام ندهد که بعد از اینکه این تلاشها نتیجه نداد تصمیم گرفتیم که وی را ترور کنیم.

وی که فرهاد نام داشت در ادامه به ترور ماموستا شیخ الاسلام اشاره نمود و گفت: دو نفر از بچه های گروه را برای شناسایی مسجدی که ماموستا شیخ الاسلام در آنجا امام جماعت بود اعزام کردم که قرار بود محل را شناسایی تا در فرصتی مناسب وی را ترور کنیم که وقتی برگشتند اعلام کردند ماموستا شیخ الاسلام را ترور کرده و موفق به فرار شده اند.

در این گزارش به قتل یکی از طلافروشان سنندج و همچنین ترور ناموفق دو تن از قضات دادگستری کردستان نیز اشاره شد و بر اساس گفتگوهای انجام شده با تروریستهای سلفی آنها اعلام کردند که این طلا فروش سنندجی را هم آنها ترور و حدود نیم کیلوگرم طلا را از مغازه اش دزدیدند تا در راه برنامه های خود هزینه کنند.

اجلال قوامی که به عنوان کارشناس در این برنامه شرکت کرده بود اظهار داشت: گروههای سلفی در استان کردستان بیشتر در محلات حاشیه ای شهرها حضور دارند و به دلیل نبود امکانات و همچنین محرومیتهای که در اینگونه مناطق وجود دارد آنها به جذب نیرو پرداخته و افراد مورد نظ رخود را آموزش می دهند.

وی ادامه داد: بیشترین مخاطبین گروههای سلفی جوانان و نوجوانانی هستند که در مساجد محلات حاشیه شهرهای کردستان به ویژه سنندج حاضر و افراد این گروهها نیز با برنامه ریزیهای قبلی آنها را شناسایی و نسبت به آموزش و در ادامه حمایتهای مالی از آنها اقدام می کنند که با توجه به بافت اینگونه محلات که اکثرا خانواده های کم درآمد در آنجا زندگی می کنند افراد سریعتر جذب این گروهها می شوند.

مختار زارعی دیگر کارشناس این برنامه نیز ضعف نهادهای فرهنگی و همچنین نبود آموزشهای لازم را یکی دیگر از دلایل موفقیتهای گروههای سلفی در جذب جوانان اعلام کرد و افزود: متاسفانه آنگونه که لازم است نهادهای مسئول در استان در محلات حاشیه نشین حضور نیافته و در نتیجه باعث می شود که سلفی ها بدون دغدغه و به راحتی در میان فقر اطلاع رسانی نسبت به جذب جوانان اقدام کنند.

در این گزارش همچنین آمده بود که گروههای سلفی شکل گرفته در استان کردستان به ویژه در سنندج در محلات حاشیه شهر از جمله در عباس آباد، قرادیان، فرجه و اسلام آباد به جذب نیرو و همچنین سازماندهی فعالیتهای خود اقدام و توسط افرادی در کشورهای پاکستان، افغانستان و عراق مورد حمایت قرار می گرفتند.

در گزارش یاد شده گفتگوهای با اعضاء هیئت امنای مسجد قبای بهاران سنندج، یکی از شاگردان ماموستا شیخ الاسلام و اعضای خانواده ای این دو شهید روحانی نیز صورت گرفته و آنها در این گفتگوها به بیان جزئیات و چگونگی ترورهای صورت گرفته پرداختند.