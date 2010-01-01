انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در راستای ایجاد تحول و پویایی در سیستم دانشگاه سیاوش بیرانوند، متخصص بیهوشی به عنوان معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان و علیرضا آذرگون متخصص داخلی و فوق تخصص ریه به عنوان معاون آموزش این دانشگاه معرفی شدند.

این در حالیست که حکم نادر طرهانی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز از جانب دکتر شیخ آزادی لغو شده است.

پیش از این غفار علی محمودی به عنوان معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان و دکتر بهرام دلفان به عنوان معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان مشغول به فعالیت بودند.

اردشیر شیخ آزادی رئیس دانشگاه علدم پزشکی استان لرستان پیش از این با صدور حکمی از سوی مرضیه وحید دستجری به جای قدرت الله شمس خرم آبادی منصوب شده بود.