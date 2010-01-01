36 منطقه آلوده به مواد مخدر در لرستان پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ علی مرادیدر جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر هفته گذشته به مدت دو روز در 36 منطقه آلوده به مواد مخدر در سطح استان به مرحله اجرا درآمده است.

وی تصریح کرد: در قالب اجرای این طرح هشت کیلو و 279 گرم مواد مخدر از سطح این مناطق آلوده کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با اشاره به کشف دو دستگاه ترازوی توزین مواد مخدر، یادآور شد: همچنین در قالب اجرای این طرح در هفته گذشته 69 نفر نگهدارنده، توزیع کننده و حمل کننده مواد مخدر دستگیر که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

سرهنگ مرادی با اشاره به استمرار طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر از شهروندان خواست در راستای مبارزه و مقابله با سوداگران مرگ پلیس را بیشتر یاری کنند.