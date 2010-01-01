نمایشگاه خیابانی عکس عاشورایی در خرم آباد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در این نمایشگاه 30 قطعه عکس از آثار استاد حسین خسروجردی از هنرمندان برجسته کشور مربوط به آیین های سوگواری و عزاداری مردم لرستان در عاشورای حسینی به نمایش گذاشته شده است.

همچنین لوح های فشرده چهارمین مجموعه نواهای مذهبی غم نوا (4) با عنوان "سرو روان" شامل گزیده نوحه های حاج لطف الله مهران نژاد مداح هیئت قمر بنی هاشم شهرستان سلسله که توسط واحد موسیقی حوزه هنری لرستان تهیه و منتشر شده است در این نمایشگاه توزیع می شود.

گزیده غم نوای 4 شامل نوحه های مربوط به عزاداری سالهای 1348 تاکنون است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته برای بازدید عموم در محل یاد شده دایر است.