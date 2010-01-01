  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸

نمایشگاه خیابانی عکس عاشورایی در خرم آباد گشایش یافت

نمایشگاه خیابانی عکس عاشورایی در خرم آباد گشایش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: به مناسبت ایام سوگواری حضرت امام حسین (ع) از سوی حوزه هنری لرستان نمایشگاه عکس عاشورایی در محوطه روبروی حوزه هنری لرستان در خرم آباد برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در این نمایشگاه 30 قطعه عکس از آثار استاد حسین خسروجردی از هنرمندان برجسته کشور مربوط به آیین های سوگواری و عزاداری مردم لرستان در عاشورای حسینی به نمایش گذاشته شده است.

همچنین لوح های فشرده چهارمین مجموعه نواهای مذهبی غم نوا (4) با عنوان "سرو روان" شامل گزیده نوحه های حاج لطف الله مهران نژاد مداح هیئت قمر بنی هاشم شهرستان سلسله که توسط واحد موسیقی حوزه هنری لرستان تهیه و منتشر شده است در این نمایشگاه توزیع می شود.

گزیده غم نوای 4 شامل نوحه های مربوط به عزاداری سالهای 1348 تاکنون است.

این نمایشگاه به مدت یک هفته برای بازدید عموم در محل یاد شده دایر است.

کد مطلب 1009276

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها