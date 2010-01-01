همایش علمی پژوهشی پدافند غیرعامل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، راهبردها، سیاست های ملی و ساز و کارهای قانونی، ظرفیت سازی و استفاده از ظرفیت های آموزش عالی، فناوری های نوین در زمینه پدافند غیر عامل با تأکید بر بومی سازی، آسیب شناسی و کاهش آسیب پذیری زیر ساخت ها، مدیریت بحران محورهای این همایش به شمار می روند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل پیش از این با تشریح جزئیات راه اندازی رشته های مرتبط با پدافند غیرعامل در کشور از راه اندازی چهار رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد خبر داده و گفته بود: دوره سه رشته نیز فردا دوشنبه در دانشگاه امام حسین (ع) افتتاح خواهند شد.



سردار غلامرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پدافند غیرعامل ماهیتی کاملا علمی و فناورانه است گفته بود: اگر پدافند غیرعامل نباشد نمی توان فعالیت کرد چون تهدیدات امروز مبتنی بر فناوری است.

وی اضافه کرده بود: پدافند غیرعامل یک موضوع بین رشته ای است که مطلب و محتوای موجود در رابطه به آن در کشور و دنیا بسیار محدود است بنابراین گام اول در کشور تهیه منابع و مطالب اولیه در این زمینه است.

جلالی یادآور شده بود: در همین راستا تلاش کردیم در ابتدا در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مرتبط با پدافند غیرعامل را راه اندازی کنیم که تا کنون 6 رشته راه اندازی شده و دانشجو در آنها پذیرفته شده است و چهار رشته دیگر نیز در دست طراحی و تدوین است که به زودی نهایی می شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل یادآور شده بود: طراحی درس و محتوای این چهار رشته مرتبط با پدافند غیرعامل با سازمان گسترش و وزارت علوم نهایی می شود.

جلالی در ادامه به مهر گفته بود: کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در حوزه های معماری، سازه، CCD (استتار، اختفا و فریب)، مدیریت بحران ناشی از جنگ، طراحی صنعتی خاص پدافند غیرعامل (که در زمینه ایمن سازی کارخانه های بزرگ ارائه می شود) راه اندازی شده است.

وی از راه اندازی چهار رشته جدید نیز خبر داد و گفت: امنیت ملی و پدافند غیرعامل در دانشگاه فارابی راه اندازی خواهد شد. ضمن اینکه پدافند غیرعامل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، پدافند غیرعامل در حوزه پزشکی و رشته ای به نام HSED در زمینه بهداشت، امنیت و اطلاعات (در حوزه نفت و گاز) به زودی راه اندای خواهند شد.