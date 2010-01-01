نباید اختلافات سبب تهدید امنیت ملی شود/ پیگیری خواست افراد در چارچوب قانون

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در شورای اداری استان کردستان با اشاره به حضور و نقش مردم در نظام اسلامی و تعیین سرنوشت و اداره امور کشور گفت: دشمنان برای اینکه نظم و آهنگ مناسب کشور را بر هم زنند و حضور و نقش‌آفرینی مردم را کند و کمرنگ جلوه دهند یک لحظه هم درنگ نکرده و دست به هر اقدامی می‌زنند.

وی تصریح کرد: هر کس بخواهد فضایی در کشور فراهم شود که مردم آسیب ببینند و دشمن شاد شود، این یک خواست ضد ملی است، خواه با شعار الله‌اکبر مطرح شود یا با شعار یا حسین.

حجت‌الاسلام پورمحمدی خاطرنشان کرد: اینکه عده‌ای بخواهند امید مردم را از بین ببرند و آینده را در پیش جوانان تاریک و مبهم جلوه دهند، در هر لباس و با هر شعار و راه و رسمی باشد، در واقع مطابق خواست دشمن حرکت کرده است.

وی تصریح کرد: اگر مشاهده ‌شود که منافع ملی در حال به‌ خطر افتادن است و دشمن از این حالت شاد و خوشحال است، باید از این اقدامات تبرّی جست.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی اظهار داشت: در این اوضاع عده‌ای دچار خودزنی شدند و به جای اینکه خواست‌های خود را از طریق قانونی پیگیری کنند، دست به اقدام و رفتاری زدند که طی آن وسیله‌ای برای دسترسی به اهداف دشمن شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: اگر کسی حقی یا طلبی داشته باشد باید آن را در چارچوب‌های قانونی دنبال کند نه اینکه به این بهانه، امنیت و اقتدار کشور را به خطر بیندازد و اگر این گونه شد، باید پاسخگو باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در ادامه گفت: نماد وحدت، همبستگی و شکوه ملّت ما، کربلا و امام حسین علیه‌السلام است و توهینی که به امام حسین(ع) و روز عاشورا شد در واقع به اسلام اهانت شد.

وی افزود: دشمن چقدر احمق است که خواست‌ها و نقشه‌های خود را در چنین روزی می‌خواهد اجرا کند و چقدر عقب‌افتاده‌اند افرادی که در کنار فرهنگ امام حسین(ع) و عاشورا هستند اما هیچ از این فرهنگ نمی‌دانند و بهره‌ای نبرده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور وجود اختلاف را امری طبیعی دانست و گفت: نباید مصلحت مردم و منافع ملی و کشور به خاطر این اختلافات به مخاطره افتد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی بر اجرای قانون هر چند که ناقص باشد، تأکید کرد و گفت: همگان باید به قانون تمکین کنند. در غیر این صورت آثار تخریبی‌اش بیشتر از بی‌توجهی و عدم اجرای قانون خواهد بود. همچنین از مسئولان انتظار داریم که شفاف‌سازی و نظم و برنامه در انجام امور را رعایت کنند. سعی ما این است که حقوق مردم و دستگاه‌ها محترم داشته شود و به مدیران در مسیر تحقق اهدافشان کمک کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور مسئولان را به وحدت عملی دعوت کرد و گفت: حال که مردم حضور همه‌جانبه و حماسی داشتند، مسئولان هم در خدمت‌رسانی به مردم بکوشند.

وی در پایان حمیدرضا حسن‌پور را به عنوان مدیرکل بازرسی استان کردستان معرفی و از زحمات و خدمات احمدرضا مشایخی مدیرکل قبلی بازرسی این استان قدردانی کرد.