مدیر کل بازرسی کردستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام والمسلمین پورمحمدی‌ در این حکم حمیدرضا حسن‌پور را که قبلا مدیرکل بازرسی ایلام بود، به سمت مدیرکل بازرسی کردستان منصوب کرد.

پیش از این احمدرضا مشایخی مدیرکل بازرسی این استان بود.