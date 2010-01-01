مدیر کل بازرسی کردستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در این حکم حمیدرضا حسنپور را که قبلا مدیرکل بازرسی ایلام بود، به سمت مدیرکل بازرسی کردستان منصوب کرد.
پیش از این احمدرضا مشایخی مدیرکل بازرسی این استان بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حکمی مدیرکل بازرسی استان کردستان را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در این حکم حمیدرضا حسنپور را که قبلا مدیرکل بازرسی ایلام بود، به سمت مدیرکل بازرسی کردستان منصوب کرد.
پیش از این احمدرضا مشایخی مدیرکل بازرسی این استان بود.
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