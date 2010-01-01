آخرین وضعیت پروازها در روز جاری اعلام شد

رضا جعفر زاده در گفتگو با مهر گفت: صبح امروز پرواز 6309 هواپیمایی تابان مسیر تهران-دمشق که باید ساعت 9 و 30 دقیقه صبح انجام می شد با 2 ساعت و 40 دقیقه تاخیر ساعت 12 و 10 دقیقه و پرواز 4023 هواپیمایی زاگرس که باید 9 صبح انجام می شد با 3 ساعت و 45 دقیقه تاخیر ساعت 12 و 45 دقیقه ، فرودگاه امام خمینی (ره) را به سمت دمشق ترک کردند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری علت تاخیر این 2 پرواز را شرایط بد جوی و نداشتن دید کافی در فرودگاه دمشق اعلام کرد.

جعفر زاده همچنین علت تاخیر 3 ساعته مسیر تهران-رشت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) را نقص فنی در این هواپیما اعلام کرد و گفت: دلیل لغو شدن پرواز 7035 تهران-ماهشهر هواپیمایی کیش ایر نیز شرایط بد جوی بوده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری آخرین وضعیت پروازها در مسیر عتبات عالیات و شرکتهایی که این پروازها را برعهده خواهند داشت، گفت: با وجودی که هم اکنون پروازها در این مسیر در حال انجام است، برای تسهیل در موضوع پروازهای عتبات عالیات، پیگیری این موضوع به صورت جدی توسط سازمان هواپیمایی کشوری ادامه دارد و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.