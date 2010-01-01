طرح "هر پلاک یک اصله نهال" در شهر بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر دربندرعباس، صبح جمعه طرح هر پلاک یک اصله نهال در محله پشت بند با توزیع چهار هزار و 500 اصله نهال درختان سایه دار در شهر بندرعباس آغاز شد.

مدیرعامل فضای سبز شهرداری بندرعباس در حاشیه آغاز طرح هر پلاک یک اصله نهال در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: این طرح با همکاری اداره کل منابع طبیعی و شهرداری بندرعباس در جهت افزایش فضای سبز و مشارکت عمومی مردم در جهت فرهنگ سازی نگه داری و حفظ فضاهای سبز عمومی و گسترش آن آغاز شد.

شهرام آرمان بیان کرد: در این طرح 150 هزار اصله نهال درختان سایه دار با اعتبار 20 میلیون ریال در 33 محله تا پایان سال اجرا خواهد شد.

آرمان با اشاره به اینکه 54 بوستان در شهر بندرعباس وجود دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر بندرعباس به ازای هر نفر، هفت متر است که هنوز با استانداردهای فضای سبز در کشور فاصله داریم، با توجه به گسترش ساخت و سازهای شهر بندرعباس و روند رو به رشد جمعیتی و مساحتی شهر بندرعباس سعی خواهیم کرد با ایجاد بوستانها و فضاهای سبز فضاهای مطلوب شهری جهت زیباسازی شهر افزایش یابد.

وی در خصوص کاشت گونه های سازگار با شرایط اقلیمی استان بیان کرد: هفت گونه گیاهی در مرکز تحقیقات و پرورش نهال در حال بررسی و مطالعه است تا شرایط ریشه زایی آنها در شهر بندرعباس مورد تایید قرار بگیرد که در صورت کسب نتایج نهایی تا پایان سال در شهر بندرعباس کشت خواهد شد.

مدیر عامل سازمان فضای سبز شهر بندرعباس افزود: گونه های "تی وی تی"، "سزبانیا"، "آلاله رونده"، "تابه بویا"، " نیلوفر درختچه"، " گل گاو زبان زینتی" و "پالم" در مراحل نهایی مطالعاتی قرار دارد.