اجرایی نشدن مصوبات دولت در لرستان/ فرمانداری ویژه بروجرد تنها درحد نام

هادی مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد اظهار داشت: در نشستی که نمایندگان لرستان با رئیس جمهوری داشتند درخواست کردیم که سفر سوم هیئت دولت به این استان در صورتی تحقق پیدا کند که دولت گزارش کاملی از اجرای مصوبات سفرهای دور اول و دوم ارائه دهد.

وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد در صورت سفر سوم رئیس جمهوری به لرستان دولت حرفی برای گفتن به مردم داشته باشد و عملکرد خود را در خصوص سفرهای دور اول و دوم در سفر سوم ارائه دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسون اجتماعی مجلس با انتقاد از روند اجرای مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت، یادآور شد: ما در دو سفر قبلی دولت مصوبات خوبی در استان و به ویژه شهرستان بروجرد داشتیم اما از نظر اجرای این مصوبات مردم این شهرستان گلایه مند هستند.

مقدسی ادامه داد: متناسب با شعارهایی که برای تصویب مصوبات در دور اول و دوم سفر هیئت دولت داده شد ما همچنان در اجرای این مصوبات با توفیقات مواجه نیستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که مصوبات هیئت دولت در لرستان هر چه سریعتر اجرایی شود تا مردم نمود عینی این مصوبات را در عمل مشاهده کنند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس سهم فرمانداری ویژه بروجرد از نام "ویژه" را تنها یک عنوان دانست و گفت: با وجود اینکه فرمانداری بروجرد نام "ویژه" را یدک می کشد اما همچنان هیچ گونه استقلال اعتباری و در برخی موارد مدیریتی نیز ندارد.

مقدسی با اشاره به مذاکرات در این زمینه با دولت، خاطرنشان کرد: در نشست با رئیس جمهوری خواستار تصویب مصوبه ای برای در نظر گرفتن اعتبارات مستقل در بودجه استانی برای فرمانداری های ویژه شدیم.

وی با اشاره به لزوم دادن اختیارات بیشتر به مدیران فرمانداری های ویژه، ابراز امیدواری کرد که با تصویب این پیشنهاد بتوان به معنای واقعی از عنوان "ویژه" فرمانداری بروجرد در همه ابعاد استفاده کرد.