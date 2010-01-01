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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۰۶

عاطفی فر:

تنها شش درصد از تسهیلات اشتغالزایی کشور به کرمان اختصاص یافت

تنها شش درصد از تسهیلات اشتغالزایی کشور به کرمان اختصاص یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی بانکهای کرمان از اختصاص 11 هزار و 141 میلیارد ریال معادل شش درصد کل تسهیلات اشتغالزایی کشور به کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علیرضا عاطفی فر عصر پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان کرمان گفت: در راستای اشتغالزایی در کشور در چهار سال گذشته 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان تخصیص یافته است که از این میزان شش درصد معادل 11 هزار و 141 میلیارد ریال سهم استان کرمان بوده است.

وی افزود: در سال جاری نیز این سیاست ادامه یافته است و طبق آمار تاکنون از محل سهمیه استان 57 درصد تسهیلات به بنگاه های زودبازده و متقاضیان کار آفرین استان کرمان تخصیص یافته است.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان افزود: با ارائه تسهیلات به متقاضیان در کشور تاکنون 938 هزار و 500 نفر شغل از این محل ایجاد شده است.

وی افزود: هم اکنون 40 درصد از جمعیت فعال کشور جویای کار هستند و این درحالیست که طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان برنامه چهارم باید سالانه 900 هزار شغل در کشور ایجاد شود.

در ادامه این نشست رئیس سازمان کار و امور اجتماعی کرمان از تصویب روند جدید اعطای تسهیلات به متقاضیان بنگاه های زودبازده خبر داد.

سید جواد منصوری افزود: با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات در خصوص اعطای تسهیلات برطرف خواهد شد.

وی عنوان کرد: روند جدید اعطای تسهیلات مصوب شده و قابل اجراست.

کد مطلب 1009288

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