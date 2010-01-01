تنها شش درصد از تسهیلات اشتغالزایی کشور به کرمان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علیرضا عاطفی فر عصر پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان کرمان گفت: در راستای اشتغالزایی در کشور در چهار سال گذشته 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان تخصیص یافته است که از این میزان شش درصد معادل 11 هزار و 141 میلیارد ریال سهم استان کرمان بوده است.

وی افزود: در سال جاری نیز این سیاست ادامه یافته است و طبق آمار تاکنون از محل سهمیه استان 57 درصد تسهیلات به بنگاه های زودبازده و متقاضیان کار آفرین استان کرمان تخصیص یافته است.

دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان افزود: با ارائه تسهیلات به متقاضیان در کشور تاکنون 938 هزار و 500 نفر شغل از این محل ایجاد شده است.

وی افزود: هم اکنون 40 درصد از جمعیت فعال کشور جویای کار هستند و این درحالیست که طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان برنامه چهارم باید سالانه 900 هزار شغل در کشور ایجاد شود.

در ادامه این نشست رئیس سازمان کار و امور اجتماعی کرمان از تصویب روند جدید اعطای تسهیلات به متقاضیان بنگاه های زودبازده خبر داد.

سید جواد منصوری افزود: با اجرای این طرح بسیاری از مشکلات در خصوص اعطای تسهیلات برطرف خواهد شد.

وی عنوان کرد: روند جدید اعطای تسهیلات مصوب شده و قابل اجراست.