به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: فرهنگ عاشورای حسینی انسان ساز، کامل و هدایت گر مسلمانان برای سعادت و آزادگی است.

وی ادامه داد: ولایت فقیه اصل محکم دین و محور شکل گیری نظام اسلامی است و مردم با تبعیت از مقام عظمای ولایت به فرصت طلبان اجازه نمی دهند که به جایگاه رفیع ولایت فقیه خدشه ای وارد کنند.

این مسئول خواستار برخورد دستگاه قضایی با عوامل آشوب شد و افزود: مهمترین نیاز کنون جامعه اقدامات تبلیغی برای مقابله با موج رسانه های غربی است.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری انقلاب در این کشور تاکنون با توطئه های مختلف درصدد ضربه زدن به پیکره این نظام بوده اند.

وی یادآور شد: خوشبختانه تدبیر، قاطعیت، دوراندیشی مقام معظم رهبری توطئه های مختلف دشمنان به ویژه بعد از انتخابات را خنثی کرده است.