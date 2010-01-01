  1. استانها
  2. ایلام
۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۸

امام جمعه ایلام:

ولایت فقیه اصل محکم دین و محور شکل گیری نظام اسلامی است

ولایت فقیه اصل محکم دین و محور شکل گیری نظام اسلامی است

ایلام - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمدنقی لطفی گفت: ولایت فقیه اصل محکم دین و محور شکل گیری نظام اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام در خطبه های نماز جمعه این هفته اظهار داشت: فرهنگ عاشورای حسینی انسان ساز، کامل و هدایت گر مسلمانان برای سعادت و آزادگی است.

وی ادامه داد: ولایت فقیه اصل محکم دین و محور شکل گیری نظام اسلامی است و مردم با تبعیت از مقام عظمای ولایت به فرصت طلبان اجازه نمی دهند که به جایگاه رفیع ولایت فقیه خدشه ای وارد کنند.

این مسئول خواستار برخورد دستگاه قضایی با عوامل آشوب شد و افزود: مهمترین نیاز کنون جامعه اقدامات تبلیغی برای مقابله با موج رسانه های غربی است.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری انقلاب در این کشور تاکنون با توطئه های مختلف درصدد ضربه زدن به پیکره این نظام بوده اند.

وی یادآور شد: خوشبختانه تدبیر، قاطعیت، دوراندیشی مقام معظم رهبری توطئه های مختلف دشمنان به ویژه بعد از انتخابات را خنثی کرده است.

کد مطلب 1009289

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها