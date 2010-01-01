حفظ نظام اسلامی مهمترین مسئله در شرایط کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: جریان و شرایط کنونی باید مدیریت شود و نباید در این شرایط هر کس هرجور خواست وارد شود زیرا این امر به نفع کشور و نظام نیست.

وی اظهار داشت: باید جلوی هتاکی ها گرفته شود و فضا و شرایط کنونی موجود در کشور باید به درستی و با عقلانیت مدیریت شود و با هرکس طبق قانون و شرع برخورد شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی کشور چاره راه و محور آن ولایت فقیه و رهبری نظام است و همه باید گوش به فرمان رهبری باشیم.

به تاکید آیت الله نورمفیدی، افراد و گروه هایی که نسبت به نتایج انتخابات معترض بودند، باید به بحثها و اعتراضات پایان دهند زیرا امروز مسئله مهمتری داریم که حفظ نظام است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: این افراد و گروه ها باید این هتاکی ها را محکوم کنند و حساب خود را از آشوبگران و اغتشاشگران جدا کنند.

آیت الله نورمفیدی یادآور شد: انتظار مردم از قوه قضائیه و نهادهای مسئول آن است که با این حرکات برخورد کنند و هتاکان به عاشورای حسینی را به سزای اعمالشان برسانند.

وی عنوان کرد: در شرایط کنونی که دشمنان اهداف و آرمانهای ما را نشانه گرفته اند، جوانان و مردم باید هوشیار باشند و فریب تبلیغات دشمنان را نخورند.

آیت الله نورمفیدی با اشاره به حمایتهای دشمنان از حرمت شکنی در عاشورای حسینی بیان داشت: سابقه آمریکا و انگلیس تاریک است و می خواهند سوار بر موج شوند و کشور را به سمتی که می خواهند پیش برند.