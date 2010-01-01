به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در هفته ششم از سومین دوره مسابقات سوپرلیگ (نیمه آزاد) کونگ ‌فو باشگاه‌ های کشور، تیم‌های هیئت همدان، هیئت لرستان، پوریای ولی، آزاد شهر و قزوین به ترتیب در برابر برق اردبیل، شهید دستگردی، هیئت ایلام، مریوان و آذربایجان غربی صف‌آرایی کردند.

در هفته هفتم این رقابتها نیز ابتدا تیم لرستان در برابر کرمانشاه به میدان رفت، پوریای ولی با برق اردبی، آزاد شهر و شهید دستگردی، تیم آبیک باتیم ایلام، تیم‌های آذربایجان غربی و مریوان نیز با هم رقابت می کنند.

در حال حاضر، تیم برق اردبیل با 30 امتیاز در صدر جدول رده بندی مسابقات سوپرلیگ (نیمه‌آزاد) قرار دارد و آبیک با 27 و ایلام با 24 امتیاز، تعقیب کننده‌های این تیم هستند.

همچنین در هفته ششم از اولین دوره رقابت‌های لیگ برتر (آزاد) کونگ‌فو باشگاه‌های کشور که با حضور 9 تیم در زنجان برگزار می شود، تیمهای شهرداری تاکستان، بیمارستان اردیبهشت فارس، حمل و نقل توسعه صبا، شهرداری ملارد تهران، هیئت هرمزگان، هیئت لرستان، مهر زنجان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی به مصاف یکدیگر می‌روند.