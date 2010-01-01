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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۴۰

پس از یکماه وقفه؛

مسابقات سوپرلیگ و لیگ برتر کونگ‌فو باشگاه‌ های کشور آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مسابقات سوپرلیگ و لیگ برتر کونگ‌فو باشگاه‌های کشور پس از وقفه‌ای یک ماهه از ظهر جمعه با حضور 21 تیم در سالن شش هزار نفری امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی انقلاب زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در هفته ششم از سومین دوره مسابقات سوپرلیگ (نیمه آزاد) کونگ ‌فو باشگاه‌ های کشور، تیم‌های هیئت همدان، هیئت لرستان، پوریای ولی، آزاد شهر و قزوین به ترتیب در برابر برق اردبیل، شهید دستگردی، هیئت ایلام، مریوان و آذربایجان غربی صف‌آرایی کردند.

در هفته هفتم این رقابتها نیز ابتدا تیم لرستان در برابر کرمانشاه به میدان رفت، پوریای ولی با برق اردبی، آزاد شهر و شهید دستگردی، تیم آبیک باتیم ایلام، تیم‌های آذربایجان غربی و مریوان نیز با هم رقابت می کنند. 

در حال حاضر، تیم برق اردبیل با 30 امتیاز در صدر جدول رده بندی مسابقات سوپرلیگ (نیمه‌آزاد) قرار دارد و آبیک با 27 و ایلام با 24 امتیاز، تعقیب کننده‌های این تیم هستند.

همچنین در هفته ششم از اولین دوره رقابت‌های لیگ برتر (آزاد) کونگ‌فو باشگاه‌های کشور که با حضور 9 تیم در زنجان برگزار می شود، تیمهای شهرداری تاکستان، بیمارستان اردیبهشت فارس، حمل و نقل توسعه صبا، شهرداری ملارد تهران، هیئت هرمزگان، هیئت لرستان، مهر زنجان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی به مصاف یکدیگر می‌روند.

کد مطلب 1009293

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