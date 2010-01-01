بدون تقوا بصیرت بی معناست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی و سیاسی جمعه اراک افزود: تقوا سپری است که تیرهای شیطان از این سپر عبور نمی کنند و کسانی که با تقوا هستند هرگز در دام وسوسه های شیطان قرار نگرفته و از این دام در امان هستند بنابر این تنها کسانی دارای بصیرت واقعی هستند که تقوا داشته باشند.

وی با اشاره به برخی اقدامات عده ای افراد مغرض و ضد انقلاب در بر هم زدن مراسم عزاداری عاشورای حسینی گفت: کسانی که کورکورانه به خیابانها رفته و با اقدامات خود حرمت عزاداران حسینی و نهضت عاشورا و امام حسین (ع) را مورد اهانت قرار می دهند افرادی هستند که دارای بینش و تقوا نسیتند که باید با این افراد برخورد شود.

دری نجف آبادی با بیان اینکه کسانی که ایجاد فتنه می کنند از مرز تقوا خارج شده اند، تاکید کرد: کسانی که دست به ایجاد فتنه می زنند و سپس ادعای مسلمانی می کنند باید حداقل درجه های تقوا را داشته باشند اما این افراد از این حریم خارج شده و کاملا بی تقوایی می کنند.

وی هویت ملت ایران را هویتی عاشورایی و حسینی دانست و خاطرنشان کرد: هویت ما، شخصیت انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری و امام راحل (ره) هویت و شخصیتی حسینی و فاطمی و حسینی است و تا زمانی که این شخصیت وجود داشته باشد آرزوهای دشمنان انقلاب اسلامی در مورد این انقلاب به بار نخواهد نشست.

امام جمعه اراک بیان داشت: حضور گسترده مردم در محکومیت اهانت به ولایت فقیه از سوی برخی افراد و منافقان نشان داد ملت ایران همچنان عاشورایی و پشتیبان ولایت فقیه است که این موضوع چشم دشمن را کور کرده است.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی های حمایت از ولایت و محکومیت حوادث ظهر عاشورای حسینی در شهرهای مختلف ایران اظهار داشت: عده ای جاهل و منافق در روز عاشورا به هلهله و پایکوبی مشغول شدند که حضور مردم در صحنه سبب شد این جریان چون کفی بر آب از میان برود و تمام نقشه های سردمداران این جریان نقش بر آب شود.

دری نجف آبادی با اشاره به عملکرد رسانه های بیگانه در ماه های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران خصوصا در انعکاس رویداد های عاشورای حسینی افزود: این رسانه های مغرض کوچکترین راهپیمایی و بی اهمیت ترین رویدادهای عده ای محدود را به نام ملت ایران بازتاب داده اما حضور گسترده مردم را در صحنه و در محکومیت هتک حرمت روز عاشورا و حمایت از ولایت را بسیار کم اهمیت و کوچک جلوه دادند که در تصاویر پخش شده از تلویزیون این تصاویر یادآور روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی و حضور مردم در صحنه بود.

وی تاکید کرد: ملت ایران ملتی هوشیار و بیدار است و مرعوب بازی های رسانه ای دشمن نمی شود و با قاطعیت از راه ولایت و عاشورا پاسداری و حمایت می کند.