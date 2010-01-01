نظام نمی تواند مبارزه با اسلام را تحمل کند/ انتظارمردم از دستگاه قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به حوادثی که روز عاشورای حسینی رخ داد، اظهار داشت: تحلیل هایی که از حوادث اخیر می شد مبنی بر اینکه عده ای اصل نظام یعنی اسلام و ولایت فقیه را نشانه رفته اند نه انتخابات را و برخی ها هم آن را باور نمی کردند ولی مشخص شد که موضوع از اول درست بوده است.

وی در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه هدف حوادث اخیر اصل نظام است گفت: آنها می خواستند ریشه این نظام را بکنند و انتقام خود را از مردم بگیرند اما نتوانستند.

جنتی هدف دشمنان را نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جرم اسلامی بودن آن دانست و گفت: شعارهایی که این اواخر سر داده می شد همه برنامه های آنان را افشا کرده بود.

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه دشمنان باورشان شده بود که نظام ضعیف شده و مردم دیگر طرفدار نظام نیستند، به طوریکه فکر می کردند حالا وقت برخورد فیزیکی است، گفت: آنان با این تصورات باطل عده ای را در خیابان ها جمع کردند که وقتی مردم در حال عزاداری بودند حرمت روز عاشورا را شکستند و دل مردم را به درد آوردند.

خطیب جمعه این هفته تهران تصریح کرد: در حال حاضر ماهیت حوادث اخیر روشن شده است و دیگر برای کسی جای شک و شبهه ای باقی نمانده است.

وی با بیان اینکه خون و رگ های بدن ما با حسین، عزای حسین و محبت حسینی وابسته شده است، گفت: مردم این بی حرمتی به امام حسین (ع) را در روز عاشورا نتوانستند تحمل کنند و با اینکه فرصت دعوت کم بود اما جمعیت 22 بهمنی در خیابانها راهپیمایی کردند. یعنی طبق آمار موجود در تهران و شهرهای دیگر جمعیتی حدود 3 میلیون نفر اقدام به راهپیمایی کرده اند.

جنتی این حرکت مردم را حرکتی حسینی و عاشورایی دانست که خون همه را به جوش آورد و گفت: از رسانه ملی تشکر می کنم که از جریان های مختلف سیاسی حاضر در راهپیمایی گزارش تهیه کردند.

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه علما هم همراه با مردم بیانیه و قطعنامه صادر کردند که قطعا باید آنان پیشاپیش مردم حرکت کنند، گفت: برخی از نمایندگان مجلس نیز کفن پوشیدند و در اطراف مجلس راهپیمایی کردند و طی بیانیه ای خواستار اشد مجازات برای حرمت شکنان عاشورای حسینی شدند.

خطیب جمعه این هفته تهران با تاکید بر اینکه مردم ما مردم خوبی هستند، خطاب به حضاراظهار داشت: فتنه گران چطور می خواهند به روی شما نگاه کنند؟ وقتی رئیس جمهور آمریکا، انگلیس و اسرائیل رسما از آنها پشتیبانی می کنند دیگرماهیت انگلیسی و اسرائیلی آنها روشن شده است و حتما از بودجه ای که آنان برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده اند به جیب فتنه گران هم ریخته می شود.

وی ادامه داد: اتفاق روز عاشورا، اتفاق خوبی بود و در عاشورا نیز امام حسین کشته شد ولی اسلام زنده ماند یا وقتی که بنی صدر می خواست انقلاب را دگرگون کند خون شهیدان پاک ریخته می شود و انقلاب از چنگال منافقان در آن زمان خارج می شود.

جنتی خطاب به سران برخی جریانات سیاسی عنوان کرد: آمریکایی ها و اسرائیلی ها که کورند اما خود شما این جمعیت را دیدید یا نه؟ شما که در داخل کشور بودید جمعیت را دیدید و شعارها را شنیدید. مردم ما مردم نجیبی هستند و اهل قانون و سیاست های رهبری که اگر نبودند شما را زنده نمی گذاشتند.

دبیر شورای نگهبان افزود: مردم به دلیل اینکه نمی خواهند از قانون تخطی کنند و نمی خواهند نظرات رهبری را زیر پا بگذارند آرامش را حفظ می کنند ولی نظام نمی تواند مبارزه با اسلام را تحمل کند.

خطیب جمعه این هفته تهران با اشاره به فرازی از سخنان امام راحل گفت: امام (ره) در آن زمان به آمریکا تشر می زد و می گفت اگر شما با دین ما طرف شوید ما با همه چیز شما طرف می شویم و روسیاهتان می کنیم.

وی در ادامه اعمال فتنه گران در روز عاشورا را از مصادیق بارز مفسدین فی الارض به شمارآورد و گفت: اول انقلاب مفسدین فی الارض را می گرفتند و در دادگاه ها محاکمه می کردند و آنها را به اشد مجازات می رساندند.

جنتی سکوت برخی از افراد را در هر لباس و سمتی گناه بزرگی دانست و گفت: بر اساس همان شعاری که سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، این سکوت محکوم است همانطور که خود آنها محکوم هستند.

دبیر شورای نگهبان انتظار مردم را از دستگاه قضایی کشور در برخورد با عوامل فتنه، انتظاری بالا توصیف کرد و گفت: البته دستگاه قضایی هم اکنون هم محدودیت قانونی دارد و هم محدودیت مصلحتی و فعلا نمی تواند مانند اول انقلاب عمل کند وگرنه حساب ها تا کنون تسویه می شد.

خطیب جمعه این هفته تهران با هشدار به دستگاه قضایی عنوان کرد: کسی را که دستگیر کرده اید دوباره آزاد نکنید چون این افراد با 4 روز زندان رفتن درست نمی شوند.

وی وظیفه دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور را در شناسایی و افشاء نقشه ها و افرادی که نقش اساسی در این فتنه ها دارند، بسیار سنگین ارزیابی کرد و گفت: مسئولین اجرایی نیز در نیروی انتظامی بایستی از آمادگی کامل برای حفظ امنیت و آرامش مردم در داخل کشور برخوردار باشند.

جنتی در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه دستگاه قضایی باید سرعت و دقت بالایی در برخورد با اغتشاشگران داشته باشد گفت: دستگاه قضایی باید از دستگاه انقلابی و قاضی پنجاه و هفتی استفاده کند نه از قضات بی حال و وامانده.

دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه وحدت با این افراد معنا ندارد گفت: اینها راه را گم کرده اند و جز توبه و مجازات راه دیگری ندارند و باید توبه و عذرخواهی ابتدا از خداوند متعال و سپس ائمه اطهار علیهم السلام کنند و بعد از آن از مردم عذرخواهی نمایند که امیدواریم خداوند آنان را ببخشد.

خطیب جمعه این هفته تهران همچنین در خطبه اول نماز جمعه با اشاره به حوادث و جریاناتی که در صدر اسلام واقع شد، اگر جزء بدیهیات تاریخ نبود شاید کسی نمی توانست باور کند مانند عاشورا ، گفت: عاشورا اختصاص به محرم سال 61 هجری ندارد بلکه عاشورا ادامه یافته و عاشوراهای دیگر زاییده است. نهضت حسینی، نهضت و انقلاب های دیگری را بوجود آورده است و امویان و عباسیان تاریخ را نابود کرده است.