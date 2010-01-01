استقبال شهروندان پاریس از نمایشگاه عکاسان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با پاریس فوتو که ماه عکاسی در فرانسه است، با همکاری نگارخانه مهروا نمایشگاهی از عکس‌های کورش ادیم، مهروا آروین، نغمه قاسملو، تورج خامنه‌زاده، بابک کاظمی، مجید کورنگ بهشتی، طاها مغنی، جاوید رمضانی، مهدی وثوق نیا و نیلوفر بنی صدر در نگارخانه اسپئوس برپا شد.

استقبال از این نمایشگاه مسئولان را وا داشت تا نمایشگاه را ده روز دیگر تمدید کنند و این نمایشگاه را تا بیست دی‌ماه ادامه دهند. در این نمایشگاه بیست و پنج عکس ارائه شده است که در روز افتتاحیه بیش از سیصد بیننده داشت و در روزهای بعد نیز با استقبال مواجه بود.