به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی که ظهر امروز - جمعه - برای همراهی سرخپوشان در اردوی امارات راهی دبی شد، قبل از ترک تهران با حضور در برنامه ورزش و مردم ضمن بیان این مطلب افزود: پس از آنکه فهرست 15 نفره ای از اعضای هیئت مدیره مورد نظر سازمان تربیت بدنی را بررسی کردیم، اسامی نهایی را تقدیم آقای سعیدلو کردم.

وی ادامه داد: قطعا تصمیم گیری در مورد اعضای هیئت مدیره برعهده آقای سعیدلو به عنوان رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس است. با این حال فهرست نهایی در اختیار ایشان قرار دارد اما بنده از زمان اعلام این اسامی اطلاعی ندارم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در ادامه از اعلام فهرست جدیدی از رقم بدهی های این باشگاه خبر داد و گفت: بررسی بدهی های باشگاه پرسپولیس تا پایان سال 1387 انجام شده است و بزودی رقم جدید این بدهی ها به طور رسمی اعلام خواهد شد.

حبیب کاشانی انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی پرسپولیس را انتخابی کارشناسی شده عنوان کرد و افزود: ما برای انتخاب جانشین کرانچار شش مربی ایرانی را مد نظر داشتیم که از بین آنها با علی دایی وارد مذاکره شدیم و خیلی زود به توافق رسیدیم تا ایشان به عنوان سرمربی، پرسپولیس را در ادامه رقابتهای لیگ برتر هدایت کند.

وی در مورد این شش مربی گفت: محمد مایلی کهن ، حمید استیلی ، مجید جلالی ، حمید درخشان ، محمد خاکپور و علی دایی گزینه های ما بودند که برخی با تیم های دیگر قرارداد داشتند و امکان مذاکره با آنها وجود نداشت.

کاشانی در ادامه بر تلاش این باشگاه برای حل مشکلات مالی تاکید کرد و گفت: تا به حال از سوی سازمان تربیت بدنی 600 میلیون تومان به باشگاه پرسپولیس کمک شده است و بخشی از هزینه ها نیز از طریق جذب اسپانسر تامین شده است.

وی رقم قرارداد کرانچار را 500 هزار دلار عنوان کرد و گفت: در نشستی که روز پنجشنبه با ایشان داشتیم بر سرمسائل مالی و جدایی مسالمت آمیز به توافق رسیدیم و قرار شد روز دوشنبه مابقی طلب وی را پرداخت کنیم تا سه شنبه با خیالی آسوده تهران را ترک کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا با حضور علی دایی به موفقیت تیم فوتبال این باشگاه در ادامه رقابتهای لیگ برتر امیدوار است گفت: ما با همین هدف چنین تغییراتی را در کادر فنی ایجاد کرده ایم و امیدواریم که با حضور علی دایی پرسپولیس وضعیت بهتری پیدا کند.