دشمن کشور ایران را آشفته می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های نماز جمعه این هفته بیرجند، ضمن محکومیت و اعلام انزجار از حوادث روز عاشورا در تهران و حرمت ‌شکنی برخی افراد به ساحت مقدس امام حسین(ع)، افزود: دشمن یسکری اهداف را برنامه ریزی کرده که در اولویت این اهداف از بین بردن آرامش ملت ایران و کم کردن نیروهای این نظام قرار دارد.

وی آرامش را لازمه پیشرفت و توسعه در جامعه دانست و اظهار داشت: همه مسئولان و مردم در جهت حفظ این آرامش مسئول هستند و نباید بگذارند عده ای فریب خورده این آرامش، استقلال و قدرت را برهم زنند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی از راهمپیایی میلیونی روز گذشته ایران اسلامی و خراسان جنوبی قدردانی کرد و افزود: مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز گذشته نشان دادند که از راه اسلام، امام حسین(ع) و از راه ولایت فقیه جدانشدنی هستند.

وی اضافه کرد: برای محو این فتنه ‌ها نیاز به یک بسیج همگانی از عوام و خواص جامعه داریم که تاکنون مردم آگاه و بابصریت ایران از این آزمون سرافراز بیرون آمده ‌اند.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی در بخش دیگری از خطبه ها، نماز جمعه را کلاس درس و تربیت و تهذیب دانست و عنوان کرد: نماز جمعه مستحکم ترین سنگر دفاع اسلام و صحنه نمایش قدرت، عزت و افتخار مسلمین است که باید در جهت نهادینه سازی آن در جامعه به ویژه برای قشر جوان تلاش کرد.

وی در ادامه به 17 دی ماه و توطئه کشف حجاب در غرب اشاره کرد و بیان داشت: حجاب وسیله‌ ای برای شناساندن سرمایه‌ های معنوی زنان است.

امام جمعه بیرجند بر نقش موثر حجاب و عفاف در تحکیم بنیان خانوده‌ها تاکید کرد و یادآور شد: حجاب و عفاف در سه مرحله تشکیل، تحکیم و تعالی خانوده‌ها نقش بسزایی دارد.