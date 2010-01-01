آنجلو پلوس با "غبار زمان" در راه جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد این فیلم در بخش بینالملل بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به روی میرود. "غبار زمان" داستان کارگردانی آمریکایی را روایت میکند که بعد از مدتها به استودیواش در رم باز میگردد تا فیلمی را که سالها پیش به دلایل نامعلومی متوقف شده بود، ادامه دهد. فیلم، مقطعی تاریخی را به تصویر میکشد و به نوعی درباره سرگذشت واقعی پدر و مادر خود آنجلو پلوس است.
"غبار زمان" همچون سایر آثار کارگردان، حضوری موفق در جشوارههای سینمایی داشته است که از جمله آنها میتوان تسالونیکی و برلین اشاره کرد. این فیلم توانست جایزه منتخب بخش official جشنواره برلین را در سال 2009 از خود کند. غبار زمان همچنین قرار بود در جشنواره ونیز شرکت کند، اما از آنجایی که ستارگان این فیلم از جمله ایرنه ژاکوب "بازیگر قرمز و زندگی دوگانه ورونیکا"، نتوانستند در جشنواره حضور یابند، فیلم از بخش مسابقه خارج شد. مدیر جشنواره ونیز، این اتفاق را یکی از ناگوارترین اتفاقات این دوره جشنواره دانست.
نوزدهمین فیلم آنجلو پلوس که در سال 2008 ساخته شد، برای اولین بار در فوریه 2009 در کشورش به نمایش در آمد. تئو آنجلو پولس، علاوه بر کارگردانی فیلم، فیلمنامه آن را نیز نوشته است. در این فیلم ایرنه ژاکوب، ویلیام دافوئه، برنو گانز، میشل پیکولی و کوستا آپوستولودیس بازی کردند.
بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از پنج تا 15 بهمنماه در تهران برگزار میشود.
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