تلاش استکبار برای تفرقه افکنی در ایران مذبوحانه است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، نماینده ولی فقیه در مازندران امروز در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: ملت بزرگ ایران آگاه و بیدار بوده و هیچگاه توطئه ها و ترفندهای شوم دشمنان در آنان اثری نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: سختی های ادوار مختلف برای پیروزی انقلاب اسلامی به ملت ایران تازگی نداشته و این ملت همواره با تبعیت از مقام معظم رهبری پله های ترقی و تعالی را طی خواهند کرد.

خطیب جمعه ساری با اشاره به اینکه بسیاری از فتنه گران در روز عاشورا قصد داشتند توطئه های شوم دشمنان را در کشور پیاده کنند، تصریح کرد: حضور پرشور ملت ایران در راهپیمایی اعتراض آمیز هتک حرمت روز عاشورا انقلابی بی نظیر بوده و تمامی توطئه ها را نقش برآب کرده است.

طبرسی یادآور شد: دستگاه امنیتی و اطلاعاتی با اتمام حجت به این افراد تکلیف معاندین انقلاب، امام (ره) و مقام معظم رهبری را سریعتر مشخص خواهد کرد.

وی با اعلام این مهم که ملت بزرگ ایران از معمار کبیر انقلاب، رهبری عظیم الشان اسلام و خدمتگزاران دولت حمایت می کند، افزود: تبعیت از رهبری شاخصه مدیریت سالم اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به سالروز پیام تاریخی امام خمینی به گرباچوف این پیام را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: پیام تاریخی معمار کبیر انقلاب در آن برهه بسیاری از توطئه های شوم استکبار را خنثی کرد.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی از استواری و استحکام بسیار قوی برخوردار است، افزود: حفظ ارزشهای انقلاب، امام، شهدا و کربلا رمز ماندگاری جمهوری اسلامی است.

طبرسی با اشاره به ایام سوگواری و اسارت یاران امام حسین (ع) در صحرای کربلا از خطبا و مداحان خواست در این ایام در مورد اصحاب سالار شهیدان، حضرت زینب و امام سجاد (ع) بیشتر خطابه و مدحیه سرایی کنند.

وی با بیان اینکه کربلا از دو عنصر شهادت و اسارت تشکیل شده است، اظهار داشت: عاشورا توسط امام حسین (ع) شروع و بقای این نهضت ماندگار توسط حضرت زینب بنیان نهاده شده است.

وی با تبریک آغاز سال جدید میلادی به هموطنان مسیحی از رسانه ملی به واسطه پوشش محدود حماسه پرشور مردم مازندران در اعتراض به هتک حرمت روز عاشورا از طریق شبکه های سراسری انتقاد کرد.