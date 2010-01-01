رقابت 19 فیلم کوتاه داستانی در جشنواره بیست و هشتم فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد فیلمهای کوتاه داستانی "آگهیهای خط خورده" الهام آقالری، "آن دو" نقی نعمتی، "به ارتفاع پنجره" حمید دلربا، "بچه مرز" رضا جمالی، "تالار عروسی بوف کور" فرشید اخلاقیپور، "ترانهای برای لوبا" طوفان نهانقدرتی، "دایو" امید وفائی، "درخت شب" فرود عوضپور، "رادیولوژی یک پرتره" امیر تودهروستا، "زمین فوتبال" جلال نصیریهانیس، "قرعه" حسن قهرمانی، "ما در راهیم" عارف نامور"، "مرثیهای برای ژاله و قاتلش" امیراطهر سهیلی، "نجات" نوید ایرانبهار، "نور آسمانی" پناهبرخدا رضایی، "وقتی همه چیز تمام میشود" شهرام میراباقدم، "هیس! خدا داره عاشق شوالیههای کوچولوش میشه!" محمد رشیدی، "یک بار دیگر"مجید شتی و "یک جرعه عاطفه" یزدان کیانی در این بخش از جشنواره رقابت میکنند.
در این بخش از جشنواره یک سیمرغ بلورین به بهترین کارگردانی فیلم کوتاه داستانی اهدا میشود. تهیهکنندگان فیلمهای این بخش، میبایست هر چه سریعتر نسخه دی وی کم اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر از پنج تا 15 بهمنماه در تهران برگزار میشود.
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