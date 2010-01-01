گروه های سیاسی استان مرکزی با آرمانهای امام تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این برنامه که ظهر امروز برپا شد، اعضای گروه های سیاسی استان بر ادامه راه امام، ولی فقیه زمان و جلوگیری از اهانت به مقدسات تاکید کردند.

در این مراسم معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی تنشهای ایجاد شده را ناشی از چرخش نامطلوب زبانها دانست و گفت: گروه های سیاسی باید مرجع مردم در آگاهی بخشی باشند و از درگیر شدن در دعواهای سیاسی خودداری کنند.

ابوالقاسم نصراللهی اضافه کرد: سخنان نسنجیده سبب از بین رفتن وحدت در جامعه شده است و می طلبد با دور شدن از برخی مسال همچون دوران دفاع مقدس که همه آحاد ملت با وحدت کلمه برای حفظ و نگهداری انقلاب عظمتها و حماسه ها آفریدند، اقدام شود.

وی با اشاره به اینکه امروز حق به خوبی نمایان است، خاطرنشان کرد: چرا قدرت عده ای برای تجزیه و تحلیل مسائل آنقدر پائین است که با وجود دیدن حقیقت نمی توانند مرز میان حق و باطل را تشخیص دهند و در هنگامه ای که ولایت فقیه آنان را هدایت می کند به سمت حقیقت رهنمون نمی شوند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی اضافه کرد: امروز برخی افراد اعمال و رفتارخود را با تجزیه و تحلیل های غلط توجیه می کنند و راه ورود دشمن را هموار می کنند که اظهارات تفرقه انگیز و رفتارهای نابخردانه این افراد از جمله دلایل بروز و ادامه این تنش ها در جامعه است.

وی بر ضرورت نزدیکی و وحدت افراد در شرایط کنونی جامعه تاکید کرد و گفت: باید قلب ها را به هم نزدیک کرد ولی در صورتی که منیت ها و تکبر و خودخواهی خود را ادامه دهند ملت ایران بدون در نظر گرفتن مانند گذشته صف خود را از این افراد جدا کرده و با آنان برخورد خواهند کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی با قدردانی از حضور گسترده مردم در تجمع حمایت از ولایت و محکومیت اقدام آشوبگران در ظهر عاشورای حسینی بر ضرورت ایجاد وحدت و همدلی بیشتر در میان گروه های سیاسی و شفاف سازی فضای سیاسی کشور تاکید کرد.