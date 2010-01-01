ملت ولی فقیه را می خواهد/ هتاکان در مقابل خواسته مردم ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: برای امام حسین(ع) ارمنیها نذر دارند، مسیحی ها برایش شعر گفته و می گیرند و هندوها با نام او وارد آتش می شوند اما عده ای این چنین این شخصیت والا را مورد بی حرمتی قرار داده و چنین بی حرمتیهایی به اسلام و حضرت انجام دادند البته نمی توان این افراد را مسلمان و ایرانی دانست.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: در این جریان باید از علمایی که موضع گیریهای خود را نسبت به این وقایع اعلام کردند و همچنین مردمی که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در محکوم کردن این وقایع و حمایت از ولی فقیه راهپمایی خودجوشی را ترتیب دادند، تشکر کرد.

آیت الله ایمانی با اشاره به وضعیت شیراز نیز بیان کرد: در این جریان برخی از علما پیشقدم دیگران شده و طی بیانیه و مصاحبه هایی مواضع صریح خود را اعلام کردند.

وی با تاکید بر اینکه مخالفت با ولایت فقیه، مخالفت با ولایت امام زمان (عج)، ولایت حضرت علی(ع) و رسول خدا(ص) و در نهایت کفر و ارتداد محسوب می شود، افزود: آنهایی که در روز عاشورا با این وضعیت به مردان و زنان عزادار حمله کردند را باید محارب دانست و این کارها را می توان دیکتاتوری خواند که در مقابل خواسته ملت می ایستند چراکه این ملت ولی فقیه را می خواهد و هتاکان در مقابل این خواسته مردم ایستادگی می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به مسائل شیراز و استان فارس نیز بیان کرد: باید به تمام فریب خوردگان اعلام کرده که آغوش اسلام و مردم بر روی شما باز است و زمانی که مسائل از مباحث انتخابات بیرون آمده و به هتاکی به اسلام رسید باید خود را از جبهه فتنه گران خارج کنید.

آیت الله ایمانی در عین حال به مردم شیراز نیز متذکر شد: حالت مردم ولایت مدار قابل درک است اما باید در نظر داشت که نباید به ساختمانهای شهر از آسیبی وارد شود و اگر قرار باشد برای مکانی تصمیم اخذ شود باید توسط دستگاه های مسئول نظام مورد پیگیری قرار گیرد.