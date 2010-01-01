مسئولان قضایی با فتنه گران روز عاشورا باید برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، امام جمعه سمنان در خطبه های نماز جمعه سمنان با محکوم کردن حرمت شکنی به ساحت مقدس امام حسین(ع) گفت: دستگاه قضایی باید بدون هیچ اغماضی نسبت به مسئولان این آشوبها و فتنه گران برخورد کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم از قوه قضائیه توقع بیشتری دارند و انتظار دارند قوه قضائیه قدرت نمایی کند، گفت: اکنون وظیفه دستگاه قضایی کشور است تا مطابق انتظار مردم و بدون هیچ مصلحتی با سران اصلی فتنه در کشور برخورد کند.

خطیب جمعه سمنان با تقدیر از حضور هوشیارانه مردم در راهپیمایی های عاشورائیان گفت: مردم به خوبی به تکلیف خود عمل کردند و با شکوه خاصی در صحنه حاضر شدند.

شاهچراغی با اشاره به سخنان امام راحل (ره) در رابطه با اصل ولایت فقیه، مخالفت با اصل مترقی ولایت فقیه و اهانت به ساحت مقدس امام حسین(ع) را نشانه بارز کم عقل بودن فتنه گران دانست.

نماینده سمنان در مجلس خبرگان رهبری به حوادث بعد از انتخابات در کشور اشاره کرد و گفت: این حوادث مقطعی نبوده بلکه زنجیره ای است.

حجت الاسلام سید محمد شاهچراغی با تقدیر از اعلام موضع به موقع مراجع عظام تقلید در محکومیت فتنه‌گران در روز عاشورا، از آیت الله نوری همدانی که پیگیری ویژه ای داشتند و سریعتر از دیگران موضعگیری کردند، تقدیر کرد.

به گفته وی، حوادث روز عاشورا موجب شد تا ملت ایران بار دیگر با آرمان‌های امام خمینی (ره) و انقلاب تجدید پیمان کنند و تحکیم بین مردم و نظام بیش از پیش قوت گرفته و مردم ایران همواره با هوشیاری خود اهداف دشمن را با شکست روبرو می کنند.

نمازگزاران سمنانی پس از حرمت شکنی به ساحت حضرت سید الشهدا(ع) در روز عاشورا بعد از آیین وحدت بخش نمازجمعه امروز بار دیگر در راهپیمایی ضمن محکوم کردن حوادث اخیر خواستار برخورد ویژه دستگاه قضایی با مسببان این حوادث شدند.