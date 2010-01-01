افراط و تفریط در شرایط کنونی به نفع اسلام و انقلاب نیست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبه های نماز جمعه این هفته رشت با اشاره به هتک حرمت در روز عاشورا، افزود: به فرموده رهبر معظم انقلاب باید بصیرت داشت، بابصیرت فتنه را شناخت و برای مقابله با آن تلاش کرد.

وی همچنین با بیان اینکه خون امام حسین (ع ) و یاران باوفایش چیزی نیست که با این هجمه ها فراموش شود، اظهار داشت: خوشبختانه خروش یا حسین امت حزب الله که از سراسر ایران اسلامی به گوش تمامی جهانیان رسید، این بار نیز خیره سری ها و قساوت ها و نقشه های شوم یزیدیان زمان را نقش بر آب کرد.

خطیب جمعه رشت افزود: صبر، متانت، بزرگواری، مناعت طبع، هوشیاری و آگاهی و بصیرت مقام عظمای ولایت که برگرفته از سیره نبوی، علوی و فاطمی است، سبب استواری اصالت ولایت مطلقه فقیه و راهگشای همه مشکلات است و حرکت در مسیر ولایت موجب موفقیت در همه امور خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه حجاب مهمترین سلاح صیانت از عفت زن است، بیان داشت: زنان در دژ پولادین حجاب می توانند از گوهر ارزشمند خود صیانت و حفاظت کنند.

آیت الله قربانی افزود: روزی رضا خان با کشف حجاب سعی در ترویج بی بندوباری در جامعه را داشت و امروز مزدوران پیدا و پنهان و فریب خورده دشمن سعی می کنند از طریق ایجاد جاذبه شهوانی در بین دختران این فضا را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: استکبار جهانی برای از بین بردن دین به دنبال ترویج بی حیایی و بی عفتی است و برای تحقق این هدف در بین زنان حجاب را نشانه گرفته است.