نمازگزاران گرگانی خواستار برخورد قاطع با حرمت شکنان عاشورا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، برخی از این احزاب و گروه ها با انتشار بیانیه هایی و پخش آن در بین نمازگزاران گرگانی، حوادث رخ داده در روز عاشورا امسال در کشور را محکوم کردند.

طلاب و دانشجویان پیرو خط امام گلستان با انزاجار و برائت از عاملان، مسببان و حامیان این وقایع اعلام کردند: با توجه به تکرار هتک حرمتها به مقدسات شاهد برخورد قاطعی از سوی نیروی انتظامی و دادگستری با عوامل این اغتشاشات نبوده ایم.

به تاکید آنها، این برخورد مسالمت آمیز موجب جری و جسورتر شدن آنها در ادامه هتاکیهایشان خواهد شد و منتظر برخورد قاطعانه از سوی عوامل امنیتی، نیروی انتظامی و دادگستری هستیم.

انصار حزب الله گلستان نیز در بیاینه ای اعلام کرد: مردم استوار و ولایت مدار ایران اسلامی به آمریکا و اسرائیل اعلام می کند که دست از تلاش مذبوحانه برای ایجاد هرج و مرج در مرکز ایران بردارند و گرنه با انتقام سخت دوستداران ملت ایران در سرتاسر جهان مواجه خواهند شد.

این حزب تاکید کرد: مردم مسلمان ایران اجازه نمی دهند حوادث قبل از کودتای 28 مرداد انگلیس در ایران اسلامی تکرار شود.

جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران استان گلستان نیز حوادث روز عاشورا امسال را از سیاه ترین روزها پس از انقلاب اسلامی یاد کردند و خواستار برخورد قاطع با عاملان این هتاکی ها شدند.