اسپانیا ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت اسپانیا از امروز (جمعه) ریاست اتحادیه اروپا را برای شش ماه آینده از سوئد تحویل می گیرد. این در حالی است که این ریاست برای نخستین بار با سمت جدید "رئیس جمهور" اتحادیه اروپا که بعهده "هرمان وان رومپوی" نخست وزیر بلژیک است، همراه می شود.

با این حال پس از به اجرا درآمدن معاهده لیسبون از اول ماه دسامبر مقرر شده است بجای آنکه هر شش ماه ریاست این اتحادیه بر عهده یکی از اعضا قرار بگیرد، با ایجاد پستی ثابت از این پس با رای کشورهای عضو، شخصی به عنوان "رییس اتحادیه اروپا" انتخاب شود.

بر این اساس این مقام که در واقع حکم رییس جمهور کل اتحادیه اروپا را خواهد داشت برای مدت دو سال و نیم از سوی اعضای اتحادیه انتخاب می شود.

از سوی دیگر وزارت کشور اسپانیا با اشاره به وجود اخباری مبنی بر اقدامات تروریستی احتمالی در شبهای سال نو میلادی از برقراری حالت فوق العاده در پایتخت و شهرهای بزرگ این کشور خبر داده است.در بیانیه ای که وزارتخانه مذکور منتشر کرده، آمده است : بیشترین خطر مربوط به زمان تحویل سال نو در روز پایانی سال 2009 است. این بیانیه با اشاره به خنثی شدن عملیات تروریستی در هواپیمای مسیر آمستردام-دیترویت، درباره تکرار چنین اقداماتی در اسپانیا هشدار داده است.

خاطرنشان می شود که روز دوشنبه نیز "آلفردو پرز روبالکابا" وزیر کشور اسپانیا از امکان حملات تروریستی در شبهای سال نو توسط گروه جدایی طلب باسک (اتا) خبر داده و هشدار داده بود که در این روزها دولت تدابیر شدید امنیتی را در مادرید به اجرا خواهد گذاشت.