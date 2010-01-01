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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۳۷

رمضانی پور:

اصل ولایت فقیه از جریانهای انحرافی جلوگیری می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت رفسنجان با تاکید بر اصل خدشه ناپذیر ولایت فقیه گفت: ولایت فقیه جلوی جریانهای انحرافی و دیکتاتوری را با اشراف برهمه امور می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام عباس رمضانی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته رفسنجان بر اتحاد و یکپارچگی مردم تاکید کرد و گفت: اصل ولایت فقیه مهمترین عامل وحدت همه اقشار در کشور محسوب می شود.

وی عنوان کرد: ولایت فقیه جلوی دیکتاتوری را می گیرد و بر همه امور جامعه نظارت دارد به نحوی که تمام امور در چارچوب خود هدایت شود.

وی بیان کرد: حرمت شکنی عده ای خاص در روز عاشورا بسیار تاسف بار بود و به سادگی از این فتنه نمی توان گذشت و در همین راستا از قوه قضائیه می خواهیم با تمام توان در زمینه برخورد و مجازات این افراد تلاش کند.

امام جمعه موقت رفسنجان گفت: مردم ایران هیچگاه از ولایت و مقام معظم رهبری عقب نخواهند نشست و همیشه حامی نظام خواهند بود همانطور که تاکنون چنین بوده است.

وی افزود: فتنه گران خواهان حذف ولایت فقیه و خدشه وارد کردن به این اصل هستند و در واقع دنبال خارج کردن نام اسلام از واژه جمهوری اسلامی ایران بودند که این مسئله یک خیال باطل است.

 

کد مطلب 1009326

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