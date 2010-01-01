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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

10 پیمانکار تعریض محور هراز را سرعت می دهند

10 پیمانکار تعریض محور هراز را سرعت می دهند

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آمل از فعال شدن 10 گروه پیمانکاری برای سرعت بخشیدن به عملیات تعریض و چهارخطه کردن محور هراز در حوزه استحفاظی مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، علی اکبریان ظهر جمعه در مانور گروه های راهداری محور هراز در منطقه پلور لاریجان آمل گفت: این نخستین بار بوده که این تعداد گروه پیمانکاری در تعریض و چهارخطه کردن در محورها در مازندران فعال شده است.

وی با اشاره به اینکه تعریض و چهار بانده شدن محور پرتردد هراز در دور نخست سفر دولت به مازندران تصویب شده است، تصریح کرد: دولت تا به حال فعالیتهای چشمگیر و قابل توجهی انجام داده تا این محور هر چه سریعتر چهار بانده شود.

فرماندار آمل بدون ذکر میزان اعتبار امسال محور هراز افزود: اعتبار این محور در ردیف اعتبارهای ملی قرار دارد و کمبود اعتبار در این محور وجود ندارد.

اکبریان با اشاره به ویژگی های طبیعی جنگلهای سرسبز و رود خروشان هراز، آبادی های دلگشا و خوش منظره، مسیر عبور به دریا و مناطق شمالی کشور و اینکه این مسیر از مسیرهای مهم برای عزیمت به مشهد مقدس است، تصریح کرد: هم اکنون محور هراز یکی از پرترددترین محور عبوری کشور است و ضرورت دارد برای ایمنی مسیر و حفظ جان مسافران اقدامات مهم زیربنایی واساسی انجام شود.

فرماندارآمل، محور هراز را به لحاظ کوهستانی بودن، عبور از میان دره های عمیق و کوه های مرتفع  و وجود پیچ های خطرناک و گردنه های سخت برای رانندگان دشوار دانست وافزود: در همین ارتباط نقش راهداران و نیروهای راه و ترابری در انجام وظایف محوله مهم است.

کد مطلب 1009327

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