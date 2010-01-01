مصر قرارداد جدید گازی با رژیم اسرائیل امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عبری زبان کلکالیست، بر اساس این قرارداد جدید، میزان گاز صادراتی مصر به فلسطین اشغالی به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

بنابر این گزارش، در حال حاضر مذاکرات گسترده ای میان شرکتی مصری با چند شرکت فعال در زمینه انرژی رژیم صهیونیستی در جریان است.

این در حالیست که منابع آگاه اقتصادی ارزش قراردادهای گازی میان مصر و رژیم صهیونیستی را پیش از انعقاد این قرارداد 10 میلیارد دلار برآورد می کنند.

بر این اساس، تاکنون 9 شرکت صهیونیست قراردادهای با ارزش هنگفت مالی با مصر امضا کرده اند.