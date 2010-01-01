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۱۱ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

در همراهی بیشتر با صهیونیستها؛

مصر قرارداد جدید گازی با رژیم اسرائیل امضا می کند

مصر قرارداد جدید گازی با رژیم اسرائیل امضا می کند

منابع آگاه اقتصادی در سرزمین های اشغالی از امضای قرارداد جدید گاز بین مصر و رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عبری زبان کلکالیست، بر اساس این قرارداد جدید، میزان گاز صادراتی مصر به فلسطین اشغالی به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

بنابر این گزارش، در حال حاضر مذاکرات گسترده ای میان شرکتی مصری با چند شرکت فعال در زمینه انرژی رژیم صهیونیستی در جریان است.

این در حالیست که منابع آگاه اقتصادی ارزش قراردادهای گازی میان مصر و رژیم صهیونیستی را پیش از انعقاد این قرارداد 10 میلیارد دلار برآورد می کنند.

بر این اساس، تاکنون 9 شرکت صهیونیست قراردادهای با ارزش هنگفت مالی با مصر امضا کرده اند.

کد مطلب 1009331

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