تیم والیبال نفت محمودآباد برای جام باشگاه های آسیا تلاش می کند

به گزراش خبرنگار مهر، تیم نفت در هفته‌های اخیر در این مسابقات نتایج خوبی کسب کرده و تیم‌های مدعی را نیز شکست داده است.

تیم نفت در این دیدار با نتیجه سه بر صفر و با امتیازهای 25 بر 12 ، 25 بر 18 و 25 بر 9 قاطعانه برابر تیم دانشگاه آزاد اسلامی در تهران به پیروزی دست یافت.

این دیدار جدال تیمهای سوم و چهارم جدول رده بندی لیگ برتر بانوان بوده که تیم نفت در این دیدار با شکست دادن میزبان خود فاصله با صدرنشینان لیگ را نیز کاهش داد.

رئیس هیئت والیبال مازندران با اشاره به اینکه تیم نفت بازیکنان خوب و تاثیرگذاری را به خدمت گرفته، اضافه کرد: کادر فنی تیم نفت هم کادری قوی و مجرب است و در تلاش هستند روند رو به رشد تیم نفت را در رقابت‌های این فصل ادامه دهند.

معصومه قلی‌زاده گفت: در حالیکه تیم نفت محمودآباد نخستین سال حضور در لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های کشور را تجربه می‌کند از موقعیت خوبی میان سایر تیمهای لیگ برتر برخوردار است.

رئیس هیئت والیبال مازندران به دیدار هفته آینده تیم نفت محمودآباد برابر امرسان فارس در محمودآباد اشاره کرد و گفت: به هر حال تیم نفت در این دیدار میزبان است وبه طور حتم از امتیاز میزبانی خود نهایت استفاده را می کند.

نفت محمودآباد در پایان هفته نهم مسابقات لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های کشور با کسب هفت پیروزی و دو شکست و با 16 امتیاز، در مکان سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های کشور قرار دارد.

تیم نفت محمودآباد تنها نماینده مازندران در مسابقات این فصل لیگ برتر والیبال بانوان باشگاه‌های کشور است.