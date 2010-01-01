خواص از قافله مردم عقب نمانند/حرمت شکنان مصداق محارب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد اظهار داشت: هفته ای که گذشت برای جامعه ما پر از حزن و اندوه و ماتم بود چرا که ایام تاسوعا و عاشورا با هتک حرمت به ارزشهای انقلاب و اسلام همراه شد.

وی با اشاره به راهپیمایی پرشور مردم در محکوم کردن هتک حرمت به عاشورای حسینی، عنوان کرد: حرکت عظیم و باشکوه راهپیمایی کنندگان دارای ابعاد و زوایای گوناگونی بود که تشریح ابعاد این حماسه عظیم نیازمند زمان زیادی است.

خطیب جمعه خرم آباد راهپیمایی مردم در محکوم کردن هتک حرمت به عاشورای حسینی را نشانه هوشیاری، وحدت، پایبندی و وفاداری مردم به اسلام و نظام دانست و افزود: مردم در این راهپیمایی پر شور و ماندگار نشان دادند که پاسدار حقیقی ارزشها هستند.

حجت الاسلام میرعمادی خاطرنشان کرد: این راهپیمایی نشان از عمق پیوند مردم با اسلام، اهل بیت و مقام معظم رهبری داشت.

راهپیمایی مردم در محکومیت هتک حرمت عاشورا در تاریخ ماندگار شد

وی با تاکید بر اینکه امام حسین(ع)، اسلام و رهبری ریشه در عمق روح و جان مردم ایران دارد، یادآور شد: چیزی جز عشق به رهبری و ولایت و نظام مردم را به خیابان ها نکشاند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با تاکید بر اینکه این حضور مردم در تاریخ می ماند، افزود: اولین پیام این راهپیمایی پرشور متوجه عناصر خود فروخته و منافقین بود به طوریکه مردم با حضور پرشور خود آمریکا و عوامل دست اندرکار در این فتنه را سر جای خود نشاندند.

وی مردم را مهمترین تکیه گاه نظام خواند و بیان داشت: ملت ایران نسبت به آرمانهای والای امام (ره) و خون شهیدان پایبند هستند.

هشدار نسبت به جدا شدن خواص از صفوف ملت

خطیب جمعه خرم آباد حضور مردم در راهپیمایی روز چهارشنبه را بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب ارزیابی کرد و گفت: پیام راهپیمایی کنندگان به برخی خواص نیز در این روز ضرورت اعلام موضع و تعیین مرز با ضد انقلاب بود.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه رخدادهای روز عاشورای امسال ماهیت ضد دینی فتنه گران را روشن کرد، خطاب به خواص کشور گفت: دیگر جای هیچگونه تعللی نیست و خواص باید هر چه سریعتر موضع خود را مشخص کنند و از قافله مردم عقب نمانند.

وی با تاکید بر ضرورت درک بالای خواص از حوادث اخیر در کشور، عنوان کرد: خواص باید بیشتر مراقب باشند تا از صفوف ملت جدا نشوند چرا که ممکن است روزی متوجه اشتباه خود شوند که راهی برای عقب کشیدن نباشد.

حرمت شکنان روز عاشورا مصداق "مفسد فی الارض" و "محارب"

امام جمعه خرم آباد با اشاره به روند تبلیغات رسانه های غربی برای تحریک اغتشاشگران، افزود: رسانه های غربی تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا فتنه گران را برای حضور در خیابانها و بر هم زدن امنیت و آرامش مردم تشویق کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به ارسال بیش از هفت هزار پیام در یک روز برای فتنه گران، ادامه داد: این رسانه ها در روز عاشورا حرکت عده ای معدود را چنان بزرگ کردند اما در مواجهه با خروش ملت ایران هیچ واکنشی نشان ندادند.

وی با اشاره به برخی ادعاهای رسانه های غربی در زمینه راهپیمایی عاشورائیان، خطاب به این رسانه ها خاطرنشان کرد: شما دیگر به واسطه دروغ ها و فتنه گری هایتان جایگاه خود را از دست داده اید.

خطیب جمعه خرم آباد همچنین با تاکید بر اینکه مردم با حضور حماسی در راهپیمایی روز سه شنبه و چهارشنبه وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند، یادآور شد: از اینجا به بعد دیگر بر عهده قوه قضائیه و دولت است که با فتنه گران برخورد جدی داشته باشند.

حجت الاسلام میرعمادی حرمت شکنان روز عاشورا را مصداق "مفسد فی الارض" و "محارب" دانست و گفت: مردم اصرار بر برخورد قاطع با عاملان فتنه دارند و در راهپیمایی خود بر این نکته تاکید کرده اند.