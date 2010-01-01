وحدت مهمترین پیام راهپیمایی گسترده مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام صباحی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به حوادث روز عاشورا گفت: باید با حرمت شکنان روز عاشورا برخورد قضایی شود.

وی گفت: امروز وظیفه مردم افزایش تقوا و بصیرت در راستای شناخت جریانهای انحرافی است و همه اقشار مردم باید با هوشیاری و شناخت دقیق از حوادث با وحدت مقابل جریان فتنه ایستادگی کنند.

حجت الاسلام صباحی عنوان کرد: ولایت فقیه اصل جدایی ناپذیر نظام اسلامی ایران است و مردم ایران با حضور خود در هفته گذشته و محکوم کردن جریان فتنه نشان دادند که مردمی ولایی هستند.

امام جمعه موقت کرمان عنوان کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی های سراسر کشور نشان داد که عده کمی که به دنبال انحراف هستند راه به جایی نخواهند برد.

وی از مردم خواست هوشیارانه در صحنه باشند و آگاهانه در مقابل فتنه گری های حضور داشته باشند.

حجت الاسلام صباحی با تاکید بر لزوم هوشیاری مردم در مقابل جریان فتنه خواستار برخورد با حرمت شکنان روز عاشورا شد.