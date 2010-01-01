به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با اعلام این مطلب که بخش کشاورزی سابقه‌ای طولانی‌ در نقش آفرینی به عنوان موتور توسعه در کشورهای گوناگون، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، دارد افزود: آنچه مسلم است بنا به دلایل فراوان ، این نقش، به طور بالقوه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار ، به ویژه ایران، بسیار موثرتر می‌شود.

ایران در زمینه تولید 24 محصول کشاورزی، در زمره 20 کشور برتر دنیا قرار دارد که البته رتبه آن در زمینه 10 محصول زیر 5 و در زمینه 9 محصول نیز بین 6 تا 10 است و این امر نشان دهنده توان جهانی بخش کشاورزی ایران در زمینه تولید محصولات مختلف و حضور در بازارهای جهانی و ارزآوری برای کشور است.

مرکز پژوهشهای مجلس افزود: کسب جایگاه‌های جهانی مذکور در شرایطی بوده که عملکرد در واحد سطح ایران بسیار کمتر از میزان این شاخص در کشورهای توسعه یافته است. بنابراین رشد بهره‌وری در عرصه تولیدات کشاورزی می‌تواند دریچه نوینی را برای توسعه کشاورزی ایران بگشاید و توان رقابتی آن را به طور اساسی بهبود بخشد.

همچنین با توجه به این اهمیت، بخش مذکور به خصوص در دوره پس از انقلاب ، همواره مورد تاکید دولتمردان بوده و در طول برنامه‌های توسعه و نیز در متون اسناد فرادستی، نقش‌هایی بر عهده این بخش محول شده است. با این وصف ، بخش کشاورزی به دلیل مشکلات و چالش‌های اساسی و تبعیض‌های موجود، تاکنون از ایفای نقش‌های خود ناتوان بوده است.

مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: به عنوان نمونه یکی از تبعیض‌های مذکور، سهم بخش‌ها از تسهیلات اعطایی مربوط به حساب ذخیره ارزی در دوره 1383 تا 1386 است به طوری که برخورداری بخش‌های «صنعت و معدن» و «حمل و نقل» از تسهیلات فوق‌، به ترتیب 485 و 81 برابر بخش کشاورزی بوده است.

چالش اساسی دیگری که این بخش با آن مواجه است، اشتغال‌زایی، رشد بهره‌وری نیروی کار و حفظ محیط زیست به طور همزمان و رفع تنازع بین آنها یا به عبارت دیگر جمع بین عدالت و رشد است. مرکز پژوهشها در ادامه پیشنهادهایی برای ارتقای نقش بخش کشاورزی در چارچوب اسناد بالاسری ارائه داد.