به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان افزود: ‌منافقان از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون به دنبال مخالفت با این انقلاب بوده چنانچه گاهی مستقیم و بعضا نیز عده‌ ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به مبارزه دعوت کرده‌اند.

وی ادامه داد: البته در این مدت همواره ملت ما به دلیل بصیرتی روشن و رهبری پیامبر گونه که داشته ‌اند در همه صحنه ‌ها پیروز و از این پس نیز پیروز خواهند بود.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه دشمن اکنون در حال جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران است، گفت:‌ در این جنگ دشمن با وسوسه و شایعه پراکنی بر آن حکومتی که با آن مخالف است اعلام می‌کند که حاکمان شما دین و سیاست ندارند و این اعمال همواره در مقابل انبیا ‌نیز انجام شده است.

وی یادآور شد: ‌دشمنان همواره در تلاش هستند تا از جهالت برخی از مردم استفاده و با شایعه پراکنی به حاکمان نیز نسبت ناروا می‌زنند و مردم جاهلی که تحقیق نمی ‌کنند را به سمت خودشان جلب می‌کنند همچون طلحه و زبیر که چنین اقدامی در آن زمان انجام و نسبت ناروا به علی(ع) زدند .

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: در نهایت در زمان علی (ع) که شایعه کردند او سیاست ندارد جنگ جمل و صفین به راه افتاد و اجازه ندادند که علی (ع) عدالت را در جامعه اجرا کند اما دشمنان باید بدانند که حکومت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حکومت علی(ع) پایه گذاری شده و این راه را نیز ادامه خواهیم داد.

امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه تمام انقلاب‌های با انقلاب مخملی کنار گذاشته شده است، گفت: ‌انقلاب مخملی بر دو پایه مخالفت مستکبران و جهل مستضعفان بنا شده و چون نمی‌ شود مخالفت مستکبران را از بین ببریم لازم است جهل جاهلان را از بین برد.

امام جمعه اصفهان همچنین در خصوص کسانی که در روز عاشورا در تهران اغتشاش کردند، ادامه داد: ‌آنان همان کسانی هستند که در روز عاشورا عده‌ای را در کنار حرم مطهر امام رضا (ع) را به شهادت رساندند و با چنین جنگ احمقانه‌ای به هیچ کجا نخواهند رسید.

مخالفین اصل ولایت فقیه زیر ولایت آمریکا و اسرائیل قرار گرفته‌اند

طباطبایی‌نژاد اظهار داشت:‌ کسانی که با اصل ولایت فقیه مخالفت می‌کنند، زیر ولایت اسرائیل و آمریکا هستند و ولایت فقیه یعنی ولایت پیامبر(ع) و دین، مسلمانانی که تحت ولایت طاغوت قرار گرفته‌اند بدانند که با چنین شعارهایی به جایی نخواهند رسید و بدون ولایت نمی‌تـوانند زندگی کنند.

امام جمعه اصفهان همچنین خطاب به دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: ‌چنین افرادی مصداق کامل مفسدان فی الارض هستند و بر اساس حکم قرآن آنها محارب بشمار می‌روند و کسانی که با خدا و رسول خدا می‌ جنگند و هر کسی که برای ترساندن مردم شمشیر بکشد محارب است و به قوه قضائیه اعلام می‌کنیم که این اعمال فساد است و بر اساس حکم قرآن باید این افراد اعدام شوند.