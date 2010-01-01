رمز موفقیت نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، آیت الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه امروز کرمانشاه اظهار داشت: تابعیت و اطاعت از فرمایشات ولی فقیه در تمامی عرصه ها راهگشا خواهد بود و این وظیفه همه ماست که گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم.

وی افزود: ولایت فقیه رکن نظام ماست و تداوم راه ائمه اطهار است، بنابراین دشمن برای ضربه زدن به نظام ولایت فقیه را هدف قرار داده است.

آیت الله علما با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: ملت ایران باید بداند که بزرگی و عزت ما از برکت ولایت فقیه و فرامین اسلامی است بنابراین حال که دشمنان عظمت و جایگاه یک کشور اسلامی را درک کرده سعی دارند با ترفندهای مختلف به این نظام صدمه وارد کنند.

وی ادامه داد: شرایط پیش آمده طی روزهای گذشته نشان داد که مردم باید بسیار هوشیار باشند و خوشبختانه تا کنون نیز دشمنان از وجود همین بصیرت و آگاهی مردم ایران، در تمامی زمینه ها با شکست مواجه شده اند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به حمایتهای آشکار سران برخی از کشورها از حرکات اخیر در کشور گفت: حمایت سران برخی از کشورهای همچون آمریکا، انگلیس و اسرائیل از اغتشاشگران نشان داد که ماهیت این افراد چیست و از کجا سرچشمه می گیرند.

امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: بی تردید ملت ایران این توطئه ها را خنثی خواهند کرد اما باید دستگاه های امنیتی و قضایی نیز به وظیفه خود عمل کرده و نگذارند عده ای به بهانه های مختلف به ارزشهای این ملت توهین کنند.