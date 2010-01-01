گروه های سیاسی جدایی مواضع خود از حرمت شکنان عاشورا را اعلام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: رادیوهای بیگانه در شرایط کنونی از نام بسیاری از احزاب و گروه ها و افراد سواستفاده می کنند و اما آنها باید با حضور خود در صحنه و اعلام کردن مواضعشان اجازه ندهند رادیوهای بیگانه از آنها استفاده تبلیغاتی کنند.

وی با اشاره به اینکه این افراد همچنین در اجتماعات مختلف اصل ولایت ‌فقیه را زیر سئوال برده اند، اظهار داشت: این مردم همواره حامی ولایت فقیه هستند و اقدام معاندان توهین به همه ولایت مداران بوده است.

صدوقی افراد جامعه را به خودداری از افراط و تفریط ، تندروی و کندروی و تفرقه دعوت کرد و بیان داشت: هم‌ اکنون هر فرد مسلمان ایرانی باید به نحوی عمل کند که زمینه را برای جذب هر فردی به سوی انقلاب، نظام و اسلام فراهم کند.

وی عنوان کرد: افراد و گروه ‌های مختلف باید در این زمینه احساس تکلیف داشته باشند و از منطق مقام معظم رهبری مبنی بر "جذب حداکثری و دفع حداقلی" استفاده کنند و به آن جامه عمل بپوشانند.

وی همچنین با اشاره به 12 دی ماه اظهار داشت: این تاریخ برای مردم یزد یکی از به یاد ماندنی‌ ترین روزهای تاریخ است زیرا در سال 86 در چنین روزی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت ‌الله خامنه ‌ای به این استان سفر کردند و مردم نیز از ایشان استقبالی باشکوه و بی ‌نظیر داشتند.

صدوقی همچنین مراسم عاشورای امسال را در یزد عاشورایی پرشور خواند و از نظم و ترتیب هیئت‌ های مذهبی و توجه نوحه‌خوانان و وعاظ به مطالب ارائه شده در مراسم‌های عزاداری تقدیر و تشکر کرد.