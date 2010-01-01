15 هزار چاه کشاورزی خراسان رضوی باید برقی شود

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، محمود صلاحی ظهر جمعه در جلسه شورای اداری خراسان رضوی ضمن محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس امام حسین (ع) و ارزشهای اسلامی گفت: مردم ما با حماسه پرشکوه خود نشان دادند تا پای جان برای حفظ ارزشهای دینی و اسلامی و ولایت فقیه ایستاده اند.

وی در ادامه به شرح وضعیت استان و مشکلات آن پرداخته و بیان داشت: خراسان رضوی با جمعیت پنج میلیون و 600 هزار نفر بعد از تهران پر جمعیت ترین استان کشور است و مشهد نیز بعد از تهران دومین کلانشهر کشور محسوب می شود.

صلاحی با بیان اینکه نگرانی از افزایش حاشیه نشینی درمشهد یکی از مسائل مطرح در این استان است، اظهار داشت: در حاشیه این شهر 850 هزار نفر در دو هزار و 500 هکتار زمین اسکان دارند که نگرانی از افزایش این جمعیت وجود دارد.

صلاحی آب را یکی دیگر از مشکلات جدی صنعتی، کشاورزی و آب شرب در این استان برشمرد و افزود: هشت میلیارد مترمکعب آب مصرفی ماست در حالیکه آب حاصل از نزولات و سدها حدود هفت میلیارد مترمکعب است و این یعنی آنکه یک میلیارد کسری آب از سفرهای زیر زمینی است که این امر موجب پایین آمده سطح این آبها و رسیدن به شوری شده است که راه علمی و عملی رفع این مشکل مکانیزه کردن آبیاری است.

وی ادامه داد: تحقیقات نشان می دهد استفاده از روش هایی چون آبیاری تحت فشار موجب می شود که کیفیت و تولید چند برابر افزایش یابد.

به گفته استاندار خراسان رضوی روش های سنتی آبیاری کشاورزی یکی دیگر از معضلات بخش کشاورزی است.

صلاحی با اشاره به یارانه 170 میلیون دلاری برق 15 هزار چاه کشاورزی در استان، افزود: اگر اعتباری برای مکانیزه کردن آبیاری کشاورزی در استان به صورت وام اختصاص یابد، طی چند سال علاوه بر بازگشت این مبلغ کیفیت و میزان تولیدات کشاورزی نیز رشد قابل توجهی خواهد داشت.

وی گفت: ظواهر نشان می دهد سه رودخانه مرزی استان و همچنین نزولات شهرهای مرزی ما به کشور ترکمنستان می ریزد که می توان با تدابیری در جهت مهار این آبها از طریق سد و ... بخشی از این مشکل را حل کرد که امیدواریم این مسئله توسط کمیسیونهای مربوطه در مجلس مورد توجه قرار گیرد.

صلاحی با بیان اینکه باید زیر ساختهای فرهنگی در شهر مشهد جهت استفاده بیشتر زائرین فراهم شود، عنوان کرد: ما باید به زائرین خدمات بیشتر به خصوص در عرصه فرهنگی بدهیم و 20 میلیون زائر در مشهد فرصت خوبی است که بتوانیم با برنامه ریزی و کار فرهنگی شرایطی را فراهم کنیم که آثار زیارت در افراد باقی بماند.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی 40 میلیون زائر در چشم انداز برای شهر مشهد شده است، گفت: اگر امکانات حمل و نقل و اقامت تامین گردد هم اینک نیز می توان به این رقم از زائر رسید.

صلاحی با بیان این مطلب که فرودگاه و راه آهن استان از ظرفیت خوبی برخوردار هستند، گفت: در حال حاضر حدود 110 نشست و برخاست در فرودگاه مشهد انجام می گیرد که از این نظر دومین فرودگاه کشور محسوب می شود.