شوراهای ترویج قرآن در استانهای مختلف کشور تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محمدی ظهر جمعه در نشست هم اندیشی مدیران، موسسات و تشکلهای قرآنی شهر مشهد افزود: از آنجا که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه نظارت بر فعالیتهای قرآنی را در دولت برعهده دارد، این وزارتخانه باید پاسخگوی این فعالیتها باشد.

وی افزود: کلیه مراکز قرآنی لازم است براساس منشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت کنند.

وی افزود: این منشور با یک مقدمه راهبردی شورای توسعه فرهنگی قرآنی را تشکیل داده که چهار وزیر و ارگانهایی که ماموریت ذاتی در فعالیتهای قرآنی دارند عضو این شورا هستند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه این منشور در مقام سایست گذاری ها و برنامه ریزی کلان در داخل و خارج از کشور حضور موثری دارد، تصریح کرد: مصوبات این شورا تاکنون راهگشا برای بسیاری از فعالان بوده و در آینده نزدیک نیز بسیاری از خلاها را برطرف خواهد کرد.

وی ساماندهی امور قرآنی، توسعه فرهنگ قرآن کریم و نظام سازی قرآنی را از جمله رویکردهای این منشور برشمرد و بیان داشت: فرهنگسازی قرآن کریم امری مهم و بسیار حساس است که عامل مهم در تحرک فعالیتهای قرآن در کشور است.

رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور با بیان اینکه در این امر بعد کیفی و کمی باید در کنار یکدیگر باشند، گفت: در توسعه فرهنگ قرآنی علاوه بربعد کمی باید به تعمیق، شناخت، ایمان و عمل به آن نیز توجه شود.

رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور در ادامه از تشکیل شورای توسعه و ترویج قرآن در استانهای کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: طبق برنامه های انجام شده قرار است این شورا به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل شود.

وی با اشاره به این مطلب که فعالیتهای وزارت ارشاد در زمینه قرآنی بسیار گسترده است، تصریح کرد: سهم فعالیتهای قرآنی از بودجه ارشاد امسال 100 میلیارد ریال است که در تلاش هستیم رقم آن را به حدود 200 میلیارد ریال برسانیم.

رئیس مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور گفت: اینکه قرآن کریم سراسر نور است امری واضح و مبرهن است و اگر قرآن کریم نبود حقیقت همه اشیای عالم در هاله ای از مستوریت باقی می ماند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه بزرگترین بحران امروز امت اسلامی بحران هویت است، افزود: اگر ما در مسیر توجه و اتصال به قرآن کریم قرار گیریم و فرهنگ قرآن را با تمسک به جبل الله گسترش دهیم می توانیم این فقدان را حل کرده، اتحاد اسلامی را برقرار و در مسیر توسعه هرچه بیشتر تمدن اسلامی گام برداریم.

وی با تاکید براینکه محوری ترین کلید توسعه قرآن ایمان به قرآن کریم است، گفت: ایمان به قرآن کریم مانند دالانی است که اگر جامعه ای از آن عبور کند سیراب شده و به همه مقاصد الهی در فلسفه خلقت خود خواهد رسید.

مشاور قرآنی وزیر فر هنگ و ارشاد با تاکید براینکه تحقق آموزه های قرآنی در رفتار فردی و اجتماعی در کنار ساماندهی امور قرآنی، توسعه فرهنگ قرآن کریم و نظام سازی قرآنی موجب توسعه فرهنگ قرآن کریم می شود، تصریح کرد: توسعه آموزش عمومی قرآن کریم در چند محور روخوانی ساده، زیباخوانی، حفظ، فراگیر مفاهیم ساده و تفسیر معارف قرآنی و آموزش تخصصی از جمله سرفصلهای حیطه کاری منشور است.

وی با بیان اینکه آحاد اعضای جامعه اسلامی ایران باید از حداقل آموزشهای عمومی قرآن کریم برخوردار باشند، افزود: منشور توسعه فرهنگ قرآنی سه کارکرد اصلی، اساسی و پشتیبانی دارد که کارکرد اصلی آن ترویج توسعه فرهنگ قرآن کریم است.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه تولید آموزه های قرآنی از جمله کارکرد های اساسی این منشور است، ادامه داد: تولید علم، تربیت نیروی انسانی و اعتبارات مناسب و کافی در زمینه توسعه فرهنگ قرآنی نقش به سزایی دارد.

در این نشست این مباحث همچون نحوه تدریس و آموزش اساتید قرآن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نمایندگان مراکز قرآنی نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دادند.