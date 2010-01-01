پیونگ یانگ برای ایجاد صلح در شبه جزیره کره اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، همزمان با آغاز سال جدید میلادی پیونگ یانگ ابراز امیدواری کرد که شبه جزیره کره در سال 2010 شاهد صلح و منطقه ای عاری از سلاح هسته ای باشد.

در بیانیه ای که به همین مناسبت از سوی خبرگزاری رسمی دولت کره شمالی (KCNA) منتشر شده آمده است: حزب کارگران و دولت کره به تلاشهای خود برای بهبود روابط و همجواری مسالمت آمیز با دیگر کشورها و نیز همکاری با جامعه بین الملل برای ایجاد صلح و ثبات ادامه خواهد داد.

این در حالی است که پیونگ یانگ پیش از این با درخواست کشورهای غربی برای بازگشت به مذاکرات شش جانبه که هدف از آن متوقف کردن برنامه هسته ای این کشور است، مخالفت کرده بود.

در همین حال مقامهای کره از دولت آمریکا خواسته اند با توجه به رویکرد جدید پیونگ یانگ در سیاست خارجی، در سال جدید میلادی از دشمنی با این کشور دست برداشته و در راستای برقراری صلح در شبه جزیره کره گام بردارد.

گفتنی است که کره شمالی اوایل ماه آوریل گذشته اعلام کرد دیگر در نشستهای شش جانبه درباره پرونده هسته ای خود شرکت نخواهد کرد، با این حال پیونگ یانگ از آمادگی خود برای مذاکره مستقیم با واشنگتن در این مورد خبر داده است.