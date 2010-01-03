استفاده از "ماکروویو" به دلیل مضرات این وسیله باید کاهش یابد

فرزانه شکیبافر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تمامی دستگاههای موجود در جهان که برای راحتی انسانها اختراع گشته اند تعدادی مزایا و همچنین یک سری معایب دارند و انسانها در هنگام استفاده از هر دستگاه باید به سود و زیان آن دستگاه برای خود و خانواده هایشان توجه کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس برخی مطالعات، ارتعاشات شدید ماکروویو موجب پاره شدن دیواره سلولهای غذاها و به هم ریختن ساختمان ظریف برخی مواد غذایی از جمله ویتامینها شده و آنها را به سرعت از بین می برد.

این کارشناس ادامه داد: در عین حال، برخی مطالعات، تغییراتی را در خون افراد استفاده کننده از غذاهای میکروویو شده گزارش کرده و همچنین احتمال سرطانزا بودن این دستگاه را مطرح کرده اند.

امواج مایکروویو ممکن است به بدن انسان نیز برخورد کند

این کارشناس عنوان کرد: مخالفان استفاده از این وسیله بر این باورند که امواج مایکروویو علاوه بر ضایعات مواد غذایی، ممکن است به افراد نیز برخورد کرده و سبب آسیبهایی در بدن آنها شود.

شکیبافر بیان کرد: برخی از محققان معتقدند شرط احتیاط آن است که از این روش پخت به طور دائم و همیشگی استفاده نشود.

وی اظهار داشت: گذشته از این امور، ماکروویو غذا را در مدت کوتاهی گرم می کند و یا می پزد ولی غذای طبخ شده در آن چندان خوشمزه نیست.

شکیبافر خاطرنشان کرد: همچنین منبع ارتعاش در دستگاه مایکروویو ثابت است و اگر غذایی در مجاورت آن باشد تنها بخشی که نزدیک منبع ارتعاش قرار دارد، گرم می شود.

استفاده از فرها ضرر کمتری دارد

وی افزود: به نظر می رسد "فر" بهتر از ماکرویو باشد و ضرر کمتری به بدن وارد کند.

این کارشناس اضافه کرد: "فر" های رومیزی بسیار توصیه می شود زیرا ضرر کمتری دارد فقط کمی برای پخت غذاها زمان بیشتری مصرف می کند.

وی یادآور شد: لازم است فرهنگسازی در خصوص کاهش استفاده از ماکروویوها صورت گیرد ضمن اینکه رسانه ها در این زمینه نقش تعیین کننده ای به عهده دارند.

سلامتی بدن و ارزش مواد غذایی قربانی تکنولوژی نشود

شکیبافر افزود: نباید به گونه ای عمل کنیم که سلامتی بدن و ارزش مواد غذایی قربانی تکنولوژی شود.

وی خاطرنشان کرد: رسانه ها در فرهنگسازی در زمینه تغذیه مناسب نقش مهمی بر عهده دارند اما به این نقش به میزان کافی توجه نکرده اند.

این کارشناس تغذیه اضافه کرد: نام اصلی ماکروویو، میکروویو است و به اشتباه ماکروویو خوانده می شود.